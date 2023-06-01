Э-резидентство в Украине: правительство обновило черный список FATF стран — Finance.ua

Э-резидентство в Украине: правительство обновило черный список FATF стран Сегодня 16:29 — Казна и Политика

Э-резидентство в Украине: правительство обновило черный список FATF стран

Украинское правительство обновило черный и серый списки FATF государств, гражданам которых запрещается становиться электронными резидентами. В частности, запрет распространяется на страну-агрессора — россию.

О таком решении идет речь на официальном сайте Кабинета министров Украины (КМУ).

Согласно принятому постановлению, определяющему основания для отказа в получении гражданами разных государств статуса е-резидента, списки FATF расширили. Речь идет о странах, в отношении которых действуют усиленные меры проверок или контрмеры для защиты международной финансовой системы от риска отмывания средств, финансирования терроризма.

В список стран, граждане которых могут приобрести статус э-резидента, не включается рф.

В «серый» список FATF внесли: Албанию, Барбадос, Буркина Фасо, Камбоджу, Каймановы острова, Демократическую Республику Конго, Гибралтар, Гаити, Ямайку, Иорданию, Мали, Марокко, Мозамбик, Панаму, Филиппины, Сенегал, Южный Судан, Сирию, Танзанию, Турцию, Уганду, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен.

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В «черном списке» FAT: КНДР, Мьянма, Иран.

Напомним, в прошлом году в Украине был введен институт электронных резидентов. Был принят закон, предусматривавший такой механизм получения статуса э-резидента:

1). Регистрацию на портале или в приложении «Дія», финансовую и безопасностную проверку.

2). В случае успешной проверки лицу предоставляют статус э-резидента. Он становится плательщиком налога третьей группы и получает э-подпись.

3). Он сможет дистанционно открывать счета в банке, а финучреждение с таким счетом станет налоговым агентом э-резидента.

Закон позволит иностранным IT-специалистам становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет онлайн.

Электронные резиденты будут платить 5% доходов, если оборот не будет превышать лимитов для третьей группы ФЛП, и 15% - больше лимита.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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