Э-резидентство для иностранцев: Гетманцев объяснил, почему это выгодно Украине — Finance.ua
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Э-резидентство для иностранцев: Гетманцев объяснил, почему это выгодно Украине

Казна и Политика
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Э-резидентство для иностранцев: Гетманцев объяснил, почему это выгодно Украине
Э-резидентство для иностранцев: Гетманцев объяснил, почему это выгодно Украине
Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять законопроект № 5270 о налогообложении предпринимательской деятельности электронных резидентов.
Об этом сообщил глава комитета, народный депутат «Слуги Народа» Даниил Гетманцев.
«Благодаря этому документу иностранцы и лица без гражданства, которые приобрели статус электронного резидента и зарегистрировали себя как ФЛП, смогут осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине. И при этом могут не быть в Украине физически», — рассказал он.
Таким образом, люди из тех стран, где тяжелая политическая или экономическая ситуация, могут развивать свой бизнес, налаживать сотрудничество с цивилизованными рынками и партнерами и при этом пополнять бюджет нашей страны, уплачивая налоги, отметил Даниил Гетманцев.
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В первую очередь эта концепция будет интересна для представителей ІТ отрасли развивающихся стран и государств с нестабильной политической ситуацией.
Статус э-резидента позволит иностранцам зарегистрироваться в мобильном приложении в несколько кликов. А дальше они получают возможность открыть бизнес в Украине и платить налоги по наиболее выгодным условиям. Всё это без присутствия в нашей стране.
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Такую же модель электронного резидентства уже используют в Эстонии, самом цифровом государстве в мире. Статус э-резидентов там получили около 100 тысяч иностранцев.
«Э-резидент-предприниматель в соответствии с проектом закона платит налоги от своей предпринимательской деятельности в Украине, что будет положительно влиять на инвестиционный климат государства, активизацию и дальнейшее развитие национальной экономики, увеличение валового внутреннего продукта, а также поступлений в государственный бюджет и т.д.», — убежден Даниил Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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