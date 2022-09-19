С 1 декабря заработают новые размеры ЕСВ для работодателей и ФЛП — Finance.ua

С 1 декабря заработают новые размеры ЕСВ для работодателей и ФЛП Сегодня 14:04 — Казна и Политика

Какой размер ЕСВ придется платить с 1 декабря 2022 года предпринимателям и физическим лицам.

Об этом сообщили в Решетиловской ГНИ ГУ ГНС в Полтавской области.

Напомним, что с 1 декабря 2022 года согласно Госбюджету на 2023 год размер минимальной зарплаты составит:

• в месячном размере — 6700 грн (т.е. на 200 грн больше, чем было установлено с 1 января — 6500 грн);

• в почасовом размере — 40,46 грн (т.е. на 1 грн и 20 копеек больше, чем было с 1 января 2022 года — 39,26 грн).

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Максимальная база для начисления ЕСВ с января по 30 сентября 2022 года составляет 97 500 грн, с октября будет 100 500 грн.

ЕСВ для работодателей

Напомним, что по ст. 1 Закона № 2464 минимальный страховой взнос — это сумма единого взноса, определяемая расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и подлежит уплате ежемесячно.

Не ниже минимального страхового взноса нужно уплачивать ЕСВ по ставке 22% основных работников.

Если работник — совместитель, то 22% ЕСВ применяется к его фактической зарплате.

И в случае начисления ЕСВ на зарплату работников лиц с инвалидностью всем работодателям следует применять ставку 8,41% к фактической сумме начисленной зарплаты.

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Так что с 1 декабря 2022 года при начислении зарплаты основному работнику, который не является инвалидом, нужно будет платить ЕСВ не ниже 1474 грн.

Что же касается максимальной суммы ЕСВ, которую нужно заплатить за работника в октябре, то она тоже возрастет. Поскольку максимальная база начисления ЕСВ будет составлять 100 500 грн.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал плановое увеличение минимальной заработной платы до 6,7 тыс. грн с 1 декабря. «В следующем году мы планируем выполнять все наши социальные обязательства. Минимальная заработная плата, как и планировалось, увеличится в декабре до 6,7 тыс. грн и будет такой стабильно в течение следующего года», — сказал Шмыгаль. Премьер подчеркнул, что, к сожалению, правительство пока не видит возможности дальнейшего увеличения минимальной зарплаты. Кроме того, Шмыгаль сообщил, что пенсии будут проиндексированы с 1 марта 2023 года.

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