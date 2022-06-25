Неуплата ЕСВ и страховой стаж — что нужно знать ФЛП Сегодня 16:00 — Личные финансы

Неуплата ЕСВ и страховой стаж — что нужно знать ФЛП

Из-за военного положения ФЛПам разрешено не платить ЕСВ. Однако это имеет определенные последствия для зачисления страхового стажа.

Кто может не платить ЕСВ во время войны

В связи с действием военного положения право временно не начислять и не уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование предоставляется:

ФЛП на упрощенной системе налогообложения;

ФЛП на общей системе налогообложения;

ФЛП, которые ведут независимую профессиональную деятельность;

ФЛП, являющихся членами фермерских хозяйств.

На какой период ФЛПы освобождаются от уплаты ЕСВ. Право не начислять и не платить ЕСВ физическим лицам-предпринимателям предоставляется в период с 1 марта 2022 года и в течение 12 месяцев после отмены военного положения.

«Такой шаг применен для уменьшения финансовой нагрузки на предпринимателей и стимулирования их к продолжению деятельности, необходимой для страны в сложных условиях войны», — объясняют в Главном управлении ПФУ в Черновицкой области.

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Сохраняется ли страховой стаж при неуплате ЕСВ

Предоставленная государством возможность в течение указанного времени не платить единый взнос предусматривает, что соответствующие периоды работы не будут отнесены к страховому стажу для назначения пенсии в будущем.

Условие зачисления страхового стажа для пенсии. Согласно требованиям действующего законодательства, в страховой стаж относят исключительно те периоды деятельности, за которые полностью уплачены страховые взносы.

Размер ежемесячного взноса не должен быть меньше законно установленного минимального (с 01 января 2022 года — 1430 грн).

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НВ По материалам:

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