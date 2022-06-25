Неуплата ЕСВ и страховой стаж — что нужно знать ФЛП
Из-за военного положения ФЛПам разрешено не платить ЕСВ. Однако это имеет определенные последствия для зачисления страхового стажа.
Кто может не платить ЕСВ во время войны
В связи с действием военного положения право временно не начислять и не уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование предоставляется:
- ФЛП на упрощенной системе налогообложения;
- ФЛП на общей системе налогообложения;
- ФЛП, которые ведут независимую профессиональную деятельность;
- ФЛП, являющихся членами фермерских хозяйств.
На какой период ФЛПы освобождаются от уплаты ЕСВ. Право не начислять и не платить ЕСВ физическим лицам-предпринимателям предоставляется в период с 1 марта 2022 года и в течение 12 месяцев после отмены военного положения.
«Такой шаг применен для уменьшения финансовой нагрузки на предпринимателей и стимулирования их к продолжению деятельности, необходимой для страны в сложных условиях войны», — объясняют в Главном управлении ПФУ в Черновицкой области.
Сохраняется ли страховой стаж при неуплате ЕСВ
Предоставленная государством возможность в течение указанного времени не платить единый взнос предусматривает, что соответствующие периоды работы не будут отнесены к страховому стажу для назначения пенсии в будущем.
Условие зачисления страхового стажа для пенсии. Согласно требованиям действующего законодательства, в страховой стаж относят исключительно те периоды деятельности, за которые полностью уплачены страховые взносы.
Размер ежемесячного взноса не должен быть меньше законно установленного минимального (с 01 января 2022 года — 1430 грн).
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