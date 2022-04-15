Какие работодатели могут не платить ЕСВ за мобилизованных работников — Finance.ua

Какие работодатели могут не платить ЕСВ за мобилизованных работников

Сегодня 16:36 — Личные финансы

Работодатели — плательщики единого налога, избравшие упрощенную систему налогообложения, ФЛПы, относящиеся к ІІ и ІІІ группам плательщиков единого налога, а также юрлица, принадлежащие к ІІІ группе плательщиков ЕН, имеют право по собственному решению не уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных работников, призванных во время мобилизации на военную службу в Вооруженные силы Украины.

Об этом напомнили в Государственной налоговой службе.

При этом суммы единого взноса, начисленные и не уплаченные работодателями, уплачиваются за счет государственного бюджета, кроме периодов, в которых наемные работники получали доходы в виде денежного довольствия, из которых был уплачен единый взнос за счет государственного бюджета.

Как определить сумму единого взноса, который уплатит государство? Для этого плательщик единого взноса рассчитывает и отражает в отчетности сумму единого взноса за наемных работников, определенных абзацем первым п. 9 экз. 20 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона № 2464 в размерах, предусмотренных частями пятой и четырнадцатой ст. 8 Закона № 2464.

Для расчета используются данные отчетности по наемным работникам относительно суммы начисленного дохода в пределах максимальной величины, на которую начисляется единый взнос, суммы начисленного единого взноса, суммы доначисленного и уменьшенного начисления единого взноса таких наемных работников.

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На основании расчета центральный орган исполнительной власти формирует бюджетные запросы на получение средств на покрытие сумм неуплаченного работодателями.

Требования по начислению единого взноса на заработную плату (доход), не превышающего размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, не применяются к заработной плате (доходу) за последний календарный месяц (включительно), в котором состоялась фактическая демобилизация такого работника.

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