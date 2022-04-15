Какие трудовые права имеют военнослужащие и участники терробороны — Finance.ua

Какие трудовые права имеют военнослужащие и участники терробороны

Сегодня 12:01 — Личные финансы

Время прохождения военной службы засчитывается гражданам Украины в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

Об этом говорится в разъяснении трудовых прав военнослужащих и участников терробороны от Кординационного центра по предоставлению правовой помощи.

Действие Кодекса законов о труде Украины не распространяется на несение военнослужащими военной службы. Однако в случае освобождения от другой работы для поступления на военную службу за ними сохраняется прежнее место работы, должность и средний заработок, а также отпускные.

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Но если до военной службы лицо было безработным, то на период военной службы выплата пособия по безработице прекращается.

Основные права и трудовые гарантии военнослужащих:

право на защиту от незаконного увольнения или перемещения по службе;

право на бесплатную переподготовку и досрочное увольнение в определенных случаях, на материальную помощь при увольнении, на единовременную денежную помощь при увольнении в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный год службы в определенных случаях;

право на служебное время нормальной продолжительности (кроме военных учений, походов, боевых стрельб, боевого дежурства, несения службы в суточном наряде);

право на время отдыха;

право на отпуска с оплатой стоимости проезда к месту отпуска и обратно в установленном порядке. Во время военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец. При этом предоставление военнослужащим в периоды мобилизации и военного положения других видов отпусков, кроме отпусков военнослужащим-женщинам в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а в случае если ребенок нуждается в домашнем уходе, — продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста, а также отпусков в связи с болезнью или для лечения после тяжкого ранения по заключению (постановлению) военно-врачебной комиссии, прекращается;

право на оплату труда, в частности, на денежное обеспечение и его индексацию;

на вещное обеспечение или денежную компенсацию за неполученное вещное имущество, продовольственное обеспечение, подъемные пособия, суточные;

право на охрану труда (в том числе здравоохранение и медицинскую помощь, бесплатную для участников боевых действий психологическую, медико-психологическую реабилитацию, денежную помощь на оздоровление, единовременное денежное пособие в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности (в случае смерти военнослужащего единоразовая денежная помощь получается членами семьи);

право на обучение и повышение квалификации;

право на льготы по проезду,

право на дальнейшее льготное пенсионное обеспечение.

Военнослужащие имеют следующие дополнительные трудовые права:

преимущественное право на оставление на работе в случае сокращения на предприятии;

право на ежегодный отпуск полной продолжительности до истечения 6 месяцев в первый год работы на предприятии — в том числе для лиц с инвалидностью в результате войны;

возможность использовать очередной ежегодный отпуск в удобное время — для лиц с инвалидностью, жен (мужей) военнослужащих, ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также лиц, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты»;

14 календарных дней в год дополнительного отпуска, с сохранением заработной платы — для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, статус которых определен Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защите», а также денежная компенсация за неиспользованные дни такого отпуска;

дополнительные гарантии по трудоустройству лиц до 35 лет, которые устраиваются на работу впервые.

После увольнения с военной службы для сохранения места работы и должности работник должен выйти на работу в день, наступающий после дня взятия на военный учет в районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки (военкомате) после его увольнения с военной службы. В его военном билете указывается дата о призыве и увольнении с военной службы и взятии на военный учет.

Что делать, если права военнослужащих нарушены? Немедленно обратиться за бесплатной правовой помощью. Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны имеют право на бесплатную вторичную правовую помощь, то есть на помощь в составлении процессуальных документов (исковых заявлений) и представительство их интересов в суде.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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