Кризис на столичном рынке труда: каких специалистов ищут работодатели — Finance.ua

Кризис на столичном рынке труда: каких специалистов ищут работодатели

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Кризис на столичном рынке труда: каких специалистов ищут работодатели

Нынешний кризис на рынке труда — тяжелейший за последние 10 лет. Киевский рынок труда пострадал наиболее ощутимо. И если раньше столица была самым желанным местом для ищущих работу из-за высоких зарплат, то сейчас в Киеве предлагают не самые высокие зарплаты. Эксперты grc.ua проанализировали, как изменился рынок труда в Киеве и какую работу можно найти в столице.

Воздействие войны на рынок труда в Киеве

Если в целом на украинском рынке труда количество вакансий уменьшилось с 19 разом по сравнению с прошлым годом, то в Киеве падение количества предложений работы более существенно — в 30 раз. Это видно и по тому, какую часть всех актуальных вакансий в Украине занимают киевские предложения. В апреле их всего 37%. Кроме этого, с начала войны доля столичных вакансий ко всем актуальным в Украине уменьшается.

Каких сотрудников ищут работодатели

Больше всего открытых вакансий в столице, как и до войны, предлагают компании ИТ-отрасли. Для специалистов сферы информационных технологий, интернет и телеком открыто 29,4% вакансий всех актуальных в апреле в Киеве.

На втором месте по востребованности в столице работники сферы продаж. Для них опубликовано 14% вакансий.

Среди востребованных специалистов в Киеве также маркетологи SMM-специалисты, PR-специалисты и специалисты в сфере рекламы. Вакансий в данной профессиональной сфере 11,6%.

Традиционно востребованы также фармацевты (7,3%) и работники сферы логистики и транспорта (4,2%).

Где меньше всего работы? Сейчас не самое подходящее время для трудоустройства руководителей и топ-менеджеров. Предложений для них, по сравнению с довоенным временем, крайне мало — всего 2% всех актуальных в Киеве.

Меньше предложений работы только в сфере Туризм, гостиницы, рестораны (1.8%), для представителей банковской сферы (1,5%), специалистов по подбору и управлению персоналом (0,8%), в сфере добычи сырья (0,3%), науки и образования (0,3%) Мало востребованы также в столице сейчас работники сферы инсталляция и сервис (0,3%), автомобильного бизнеса (0,2%), закупок (0,2%) и безопасности (0,2%).

Несмотря на работу в условиях войны, большинство предложений в Киеве предусматривают полный рабочий день (59%), дистанционную работу предлагают 33% работодателей, по 4% вакансий со сменным или гибким графиком работы.

А что с зарплатами?

Почувствовали на себе влияние войны и киевские зарплаты. Если в течение долгих лет в столице были самые высокие зарплаты, то сейчас платят не больше остальных:

в Киеве средняя зарплата в апреле составляет 25 000 грн;

в то же время во Львовской области в среднем платят 28 300 грн;

в Днепропетровской области 26 000 грн;

а в Одесской области 26 400 грн.

Варианты удаленной работы в Киеве

Треть предложений работы в киевских компаниях предусматривает удаленный формат работы. Следовательно, получить работу могут те, кто территориально находится не только в Киеве, но и в других городах Украины или даже за границей. Следовательно, украинцы, которые в результате войны оказались за границей и сталкиваются с проблемой трудоустройства за рубежом, могут работать удаленно в украинских компаниях.

Больше всего удаленной работы в Киеве сейчас для кандидатов из сферы ИТ — 44% от всех актуальных. Эта сфера всегда лидировала по возможным предложением работать удаленно, без привязки к городу или стране. Украинские ИТ-специалисты всегда были востребованы во всех уголках мира.

Второе место по количеству вакансий занимает сфера продаж — 19% от всех актуальных вакансий в удаленном формате работы. Практически все вакансии рассчитаны на специалистов по продажам, менеджеров по продажам, хорошо владеющих иностранными языками.

Тройку профессиональных сфер замыкает сфера маркетинга, рекламы и PR — 16% вакансий.

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