В Минсоцполитики рассказали, следует ли отменить или сократить ЕСВ — Finance.ua
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В Минсоцполитики рассказали, следует ли отменить или сократить ЕСВ

Казна и Политика
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В Минсоцполитики рассказали, следует ли отменить или сократить ЕСВ
В Минсоцполитики рассказали, следует ли отменить или сократить ЕСВ
Министр социальной политики Оксана Жолнович выступает против отмены или сокращения Единого социального взноса (ЕСВ).
"Это невозможно. Можно говорить о НДФЛ и всем остальном, но если мы уменьшим единый социальный взнос, мы сократим поддержку наших пенсионеров. Это очень простые расчеты. И здесь мы уже как очень сознательные граждане должны принять общее решение.
У нас до войны было 10 млн застрахованных лиц, уплачивающих ЕСВ, и почти 11 млн пенсионеров, один к одному. Подавляющее большинство людей декларируют невысокие заработные платы, на уровне минимальной или немного выше. В среднем это взнос 1,5-2 тыс. грн в Пенсионный фонд. Это означает, что каждый человек платит 2 тыс. грн сегодняшнему пенсионеру, и мы все хотим, чтобы наши пенсионеры жили лучше«, — сказала Жолнович в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос о возможности сокращения или отмены ЕСВ для поддержки бизнеса.
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На уточняющий вопрос, будет ли она против введения таких инициатив, министр ответила утвердительно.
«Да, однозначно. Во всем мире солидарная система предусматривает замещение пенсионной выплаты, чтобы это было 40% от заработной платы. Если мы ставим 40% замещения, то это должно быть 40% ЕСВ. Оно так и было, но его уменьшили вдвое. И сейчас это снова будет противоречить математике», — заявила она.
По словам министра, осуществить такое замещение при равном количестве застрахованных лиц и пенсионеров, с ЕСВ 22% или еще меньше, просто невозможно.
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«Или тогда нам нужно понимать, что мы фальшивим, и все НДФЛ перетечет из проектов развития в тот же Пенсионный фонд, ведь мы не бросим наших людей за грань выживания. В противном случае люди, предлагающие отменить ЕСВ, должны понимать и говорить, что готовы строить общество, которое отказывается содержать своих пенсионеров, пусть они живут, как угодно, на какие-то благотворительные пособия, а пенсии мы не будем платить. Тогда так получится. Я не думаю, что мы действительно хотим такого решения», — подчеркнула Жолнович.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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