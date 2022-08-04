В Минсоцполитики рассказали, следует ли отменить или сократить ЕСВ — Finance.ua

В Минсоцполитики рассказали, следует ли отменить или сократить ЕСВ Сегодня 14:32 — Казна и Политика

В Минсоцполитики рассказали, следует ли отменить или сократить ЕСВ

Министр социальной политики Оксана Жолнович выступает против отмены или сокращения Единого социального взноса (ЕСВ).

"Это невозможно. Можно говорить о НДФЛ и всем остальном, но если мы уменьшим единый социальный взнос, мы сократим поддержку наших пенсионеров. Это очень простые расчеты. И здесь мы уже как очень сознательные граждане должны принять общее решение.

У нас до войны было 10 млн застрахованных лиц, уплачивающих ЕСВ, и почти 11 млн пенсионеров, один к одному. Подавляющее большинство людей декларируют невысокие заработные платы, на уровне минимальной или немного выше. В среднем это взнос 1,5-2 тыс. грн в Пенсионный фонд. Это означает, что каждый человек платит 2 тыс. грн сегодняшнему пенсионеру, и мы все хотим, чтобы наши пенсионеры жили лучше«, — сказала Жолнович в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос о возможности сокращения или отмены ЕСВ для поддержки бизнеса.

На уточняющий вопрос, будет ли она против введения таких инициатив, министр ответила утвердительно.

«Да, однозначно. Во всем мире солидарная система предусматривает замещение пенсионной выплаты, чтобы это было 40% от заработной платы. Если мы ставим 40% замещения, то это должно быть 40% ЕСВ. Оно так и было, но его уменьшили вдвое. И сейчас это снова будет противоречить математике», — заявила она.

По словам министра, осуществить такое замещение при равном количестве застрахованных лиц и пенсионеров, с ЕСВ 22% или еще меньше, просто невозможно.

«Или тогда нам нужно понимать, что мы фальшивим, и все НДФЛ перетечет из проектов развития в тот же Пенсионный фонд, ведь мы не бросим наших людей за грань выживания. В противном случае люди, предлагающие отменить ЕСВ, должны понимать и говорить, что готовы строить общество, которое отказывается содержать своих пенсионеров, пусть они живут, как угодно, на какие-то благотворительные пособия, а пенсии мы не будем платить. Тогда так получится. Я не думаю, что мы действительно хотим такого решения», — подчеркнула Жолнович.

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