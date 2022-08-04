Реальный прожиточный минимум составляет около 6,5 тыс. грн — Жолнович Сегодня 11:02 — Личные финансы

Реальный прожиточный минимум составляет около 6,5 тыс. грн — Жолнович

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявляет, что реальный прожиточный минимум в 2,6 раза больше фактического и составляет около 6,5 тыс. грн.

По нашим оценкам, примерно в 2,6 раза больше предусмотренного, то есть около 6,5 тыс. грн. Но в этом вопросе следует рассматривать домохозяйство. Если это один человек, то ему нужно где-то 6 тыс., чтобы оплатить аренду, квартплату, коммунальные. Если людей двое-трое, то с каждым следующим эта сумма снижается. Следует понимать, что этот минимум нельзя выводить линейно для каждого человека, нужно рассматривать именно домохозяйства. Но однозначно, что утвержденный — меньше реального — сказала Жолнович в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Планы правительства

По словам министра, правительство сейчас работает над наполнением бюджета, чтобы осуществить плановое повышение прожиточного минимума в декабре, поскольку он уже забюджетирован.

Относительно традиционного инфляционного повышения прожиточного минимума в следующем году Жолнович отметила, что Минсоцполитики будет считать прожиточный минимум с учетом текущей инфляции и подавать Министерству финансов.

«Но мы только часть бюджета, мы не зарабатываем эти деньги, поэтому я не знаю, какие будут плановые поступления и что будет выведено с учетом возможностей», — констатировала она.

Что касается возможных планов существенного повышения прожиточного минимума, чтобы приблизить его к фактическому, министр заявила, что в настоящее время власти не планируют кардинально пересматривать те стандарты, которые заложены в нынешнем бюджете.

«Да, мы должны выполнять гарантии на уровне хотя бы минимальных стандартов для выживания. Но с другой стороны, есть норма, предусматривающая, что государство может обеспечить определенный уровень помощи с учетом своего общего материального положения. То есть если у тебя нет, то больше не дашь, законы математики никто не отменял. Сегодня у нас война, и мы не можем это отвергнуть, обойти и не учитывать. Все имеющиеся издержки максимально направляются прежде всего на военные нужды», — добавила Жолнович.

Также, по ее словам, в будущем необходимо провести реформу системы прожиточного минимума, отвязав ее от ряда нехарактерных выплат.

Нам точно нужно отвязать имеющийся прожиточный минимум от того, что на него навесили, например, штрафы, платежи разных лицензий, пенсии судей и некоторых специальных органов. Это все сильно влияет на бюджетный баланс... Поэтому зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты предусматривают, что прожиточный минимум должен касаться социальных гарантий, только выплат и пособий и не должен быть величиной, которая влияет на какие-то другие расходы — заявила министр.

Как сообщалось, в госбюджете предусмотрено, что прожиточный минимум (для трудоспособных лиц) в текущем году с июля составляет 2600 грн, а в декабре должен повыситься до 2684 грн.

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