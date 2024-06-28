В Минфине назвали среднюю зарплату в Агентстве восстановления — Finance.ua
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В Минфине назвали среднюю зарплату в Агентстве восстановления

Личные финансы
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В Минфине назвали среднюю зарплату в Агентстве восстановления
В Минфине назвали среднюю зарплату в Агентстве восстановления
По состоянию на апрель средний размер начисленной заработной платы работникам Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры составляет 35,3 тыс. грн.
Об этом сообщило Министерство финансов Украины в комментарии Укринформу.
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«По состоянию на апрель 2024 года средний размер начисленной зарплаты среди всех работников в Агентстве восстановления составил 35,3 тыс. грн», — говорится в ответе.
В Минфине добавили, что это в 1,87 раза больше средней заработной платы в Украине по итогам первого квартала этого года, зафиксированной Госстатом, — 18,9 тыс. грн.
Также министерство напомнило, что с 2024 года в Украине введена новая модель оплаты труда государственных служащих, предусматривающая уменьшение доли переменных составляющих заработной платы и усиление роли должностного оклада. Это снижает коррупционные риски и повышает стабильность заработной платы.
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Для максимальной прозрачности Министерство финансов в январе 2024 года разработало аналитический инструмент (дашборд) по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти, где можно следить за оперативной информацией о размере заработных плат в госсекторе.
По материалам:
Укрінформ
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