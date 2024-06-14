В Минэнерго объяснили важность увеличенных тарифов на свет для подготовки к зиме — Finance.ua

В Минэнерго объяснили важность увеличенных тарифов на свет для подготовки к зиме Сегодня 17:40 — Личные финансы

В Минэнерго объяснили важность увеличенных тарифов на свет для подготовки к зиме

Благодаря повышению тарифа на электроэнергию для населения Украина имеет возможность продолжать самую масштабную ремонтную кампанию во времена независимости.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

«Тариф для населения позволяет нам продлить самую масштабную за время независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию», — сказала она.

Читайте также: Новые тарифы на свет с 1 июня

Гринчук объяснила, что повышение тарифа — это вынужденный шаг, единственная причина которого — это значительные потери в энергосистеме после вражеских обстрелов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что повышение тарифа на свет позволит «Энергоатому» и «Укргидроэнерго» получить деньги на ремонт, а также платить в бюджет больше налогов. Однако новый тариф 4,32 грн/кВт-ч не покрывает рыночную стоимость электроэнергии, которая на сегодняшний день составляет 7−8 грн/кВт-ч.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины повысил стоимость электроэнергии для населения. С 1 июня единый тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВт;

Как объяснили в Министерстве энергетики, повышение тарифа на электроэнергию — сложный, но необходимый шаг. Если бы россия систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы пока остались бы неизменными;

При этом в Госэнергонадзоре говорят, что повышение тарифа на электроэнергию не означает, что отключений не будет.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.