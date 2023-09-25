В Минэкономики заявляют об улучшении ситуации с прямыми иностранными инвестициями — Finance.ua

В Минэкономики заявляют об улучшении ситуации с прямыми иностранными инвестициями Сегодня 15:46 — Казна и Политика

В Минэкономики заявляют об улучшении ситуации с прямыми иностранными инвестициями, pixabay.com

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в январе-июле 2023 составил 2,2 млрд дол.

Об этом сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время Регионального экономического форума, сообщает пресс-служба министерства

«Украина, к сожалению, всегда была недоинвестирована, и в этом состоянии мы пришли на начало войны. Ключевой задачей правительства является создание конкурентоспособной экономики и обеспечение притока прямых инвестиций через стимулирование деловой активности. В фокусе сейчас поддержка малого и среднего бизнеса путем дерегуляции, государственной поддержки, гармонизации законодательства с ЕС. Так, в 2023 году значительно улучшилась ситуация с прямыми иностранными инвестициями, чистый приток которых в январе-июле составил $2,2 млрд», — отметила Свириденко.

В частности, в проекте бюджета-2024 заложены стимулы восстановления экономики: почти 30 млрд грн на программы поддержки украинского бизнеса.

Как отметила первый вице-премьер-министр, для привлечения в Украину инвестиций важно усиливать механизмы снижения рисков. Минэкономики продолжает строить систему для доступа украинских и международных инвесторов к страхованию разных видов военных рисков при ведении бизнеса в Украине. Среди доноров — Правительства стран G7, G19 и Европейская комиссия, а также Трастовые фонды международных финансовых организаций, Целевые фонды IFI/DFI и экспертно-кредитные агентства.

Читайте также Зеленский назвал компании, готовые инвестировать в освобожденный Крым

Также Свириденко акцентировала, что для устойчивого экономического роста Украина должна из экспортирующей сырье страны превратиться в экспортера готовой продукции.

«Мы должны развивать перерабатывающую промышленность — переработка должна быть новой экономической философией Украины, потому что именно перерабатывающая промышленность дает высокий процент добавленной стоимости. В настоящее время доля перерабатывающей отрасли в ВВП Украины составляет 10,3%. В то время как у наших соседей в разы больше: Польша — 17,3%, Турция — 22%, Словакия — 19,1%. При этом ориентир Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для Украины составляет 20−25%. Прогнозируемая потребность в инвестициях на период 2023—2032 годов — $90 млрд», — добавила Свириденко.

Кроме поддержки предпринимательства на внутреннем рынке правительство также ориентировано на поддержку экспорта — для этого наращивает возможности Украинского экспортно-кредитного агентства. Дополнительное финансирование позволит поддержать $2 млрд экспорта в течение 1−3 лет.

Присоединяйтесь к конференции «Лига чемпионов: Быки vs Медведи. Битва инвестиционных стратегий» 30 сентября в Киеве! Получите уникальную возможность изучить инвестиционные стратегии «Медведей», зарабатывающих на спаде рынка, и «Быков», ориентирующихся на рост рынка. Узнайте о надежных инструментах пассивного дохода на фондовом рынке. Это ваша возможность сделать свои финансы лучше!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.