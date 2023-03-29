В Минагропроде спрогнозировали посевную кампанию: чего будет посеяно больше всего — Finance.ua

В Минагропроде спрогнозировали посевную кампанию: чего будет посеяно больше всего Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Украинские аграрии в ходе второй весенней посевной на фоне войны планируют расширить площади и увеличить производство определенных культур.

Об этом рассказал первый заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время эфира «Мы-Украина».

По его словам, Министерство агропрода совместно с аграриями очертили планы выращивания культур, учитывая предыдущий опыт. В частности, решили нарастить производство масличных культур и несколько снизить — зерновых.

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«Есть предварительный прогноз, сформированный министерством совместно с аграриями. Есть очевидный факт, что будут увеличены посевные площади, соответственно, будет увеличено производство масличных культур. Речь идет о таких культурах, как подсолнечник, соя, рапс. Увеличение прогнозируется на 10-15%. Видно, что немного уменьшится производство зерновых культур», — сообщил представитель ведомства.

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Также планируют сократить посевные площади кукурузы, хотя хотят увеличить производство сахара, то есть посевов сахарной свеклы.

Напомним, ранее в Минагро рассказывали, что аграрии планируют увеличить посевные площади под лук, морковь и другие овощи.

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Апостроф По материалам:

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