В Минагропроде спрогнозировали посевную кампанию: чего будет посеяно больше всего — Finance.ua
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В Минагропроде спрогнозировали посевную кампанию: чего будет посеяно больше всего

Казна и Политика
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Украинские аграрии в ходе второй весенней посевной на фоне войны планируют расширить площади и увеличить производство определенных культур.
Об этом рассказал первый заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время эфира «Мы-Украина».
По его словам, Министерство агропрода совместно с аграриями очертили планы выращивания культур, учитывая предыдущий опыт. В частности, решили нарастить производство масличных культур и несколько снизить — зерновых.
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«Есть предварительный прогноз, сформированный министерством совместно с аграриями. Есть очевидный факт, что будут увеличены посевные площади, соответственно, будет увеличено производство масличных культур. Речь идет о таких культурах, как подсолнечник, соя, рапс. Увеличение прогнозируется на 10-15%. Видно, что немного уменьшится производство зерновых культур», — сообщил представитель ведомства.
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Также планируют сократить посевные площади кукурузы, хотя хотят увеличить производство сахара, то есть посевов сахарной свеклы.
Напомним, ранее в Минагро рассказывали, что аграрии планируют увеличить посевные площади под лук, морковь и другие овощи.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Апостроф
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