В Украине появился план разминирования полей для сева — Finance.ua

В Украине появился план разминирования полей для сева Сегодня 21:34 — Аграрный рынок

В понедельник по итогам заседания Национального органа по противоминной деятельности был утвержден план мероприятий по разминированию сельскохозяйственных земель для сева.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Так, был доведен упрощенный порядок получения разрешения для операторов противоминной деятельности на выполнение взрывных работ в ходе разминирования, а также использование взрывчатых материалов на период действия военного положения.

Кроме того, участники заседания проработали процедуры для признания иностранных документов по квалификации специалистов по разминированию и их соответствие украинским требованиям.

Прежде всего обследование и разминирование будет осуществляться в регионах, где проблема загрязнения территорий является наиболее актуальной, а очистка полей — наиболее экономически обоснованной.

По предварительным оценкам, в девяти областях Украины (Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Черкасская) требуют обследования и, при необходимости, разминирования около 470 тысяч гектаров земель сельхозназначения.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.