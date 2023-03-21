В Украине появился план разминирования полей для сева — Finance.ua
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В Украине появился план разминирования полей для сева

Аграрный рынок
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В понедельник по итогам заседания Национального органа по противоминной деятельности был утвержден план мероприятий по разминированию сельскохозяйственных земель для сева.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Так, был доведен упрощенный порядок получения разрешения для операторов противоминной деятельности на выполнение взрывных работ в ходе разминирования, а также использование взрывчатых материалов на период действия военного положения.
Кроме того, участники заседания проработали процедуры для признания иностранных документов по квалификации специалистов по разминированию и их соответствие украинским требованиям.
Прежде всего обследование и разминирование будет осуществляться в регионах, где проблема загрязнения территорий является наиболее актуальной, а очистка полей — наиболее экономически обоснованной.
По предварительным оценкам, в девяти областях Украины (Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Черкасская) требуют обследования и, при необходимости, разминирования около 470 тысяч гектаров земель сельхозназначения.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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