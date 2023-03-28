В Украине хотят конфисковывать «неэффективные» земли для передачи ветеранам — Finance.ua

В Украине хотят конфисковывать «неэффективные» земли для передачи ветеранам
В Украине народные депутаты намерены обновить правила землепользования. Это позволило бы высвободить земельные участки, в частности, для передачи участникам боевых действий.
Об этом сообщает портал Novyny.Live со ссылкой на законопроект № 9086, который внесли в парламент.
Как отмечается в пояснительной записке, целью данного проекта закона является введение механизма изъятия земельных участков у государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций. Речь идет о тех, которые были получены в постоянное использование, однако их не используют по целевому назначению или неэффективно.
«Проект Закона разработан для повышения эффективности использования земель государственной и коммунальной собственности», — объясняют авторы инициативы.
Для того чтобы забрать землю, достаточно в течение одного года не использовать ее по назначению.
Такие земли предлагают передавать для:
- обустройства новых спортивно-оздоровительных парков;
- реабилитационных центров (для реабилитации и возобновления участников боевых действий);
- для расширения возможностей для выделения земельных участков участникам боевых действий (для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений).
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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