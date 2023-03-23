В ВР предлагают установить стипендии для военнослужащих после демобилизации — Finance.ua
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В ВР предлагают установить стипендии для военнослужащих после демобилизации

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В Верховной Раде предлагают установить стипендии для военнослужащих после демобилизации, которые они будут получать в течение двух-трех лет. При этом пожизненные льготы могут быть отменены.
Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
«Существует большая проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, которые в свое время предусмотрели политики в действующем законодательстве без учета возможностей государственного бюджета. Ряд этих льгот не работает», — сказала она.
Третьякова отметила, что даже в мирное время такое количество льгот бюджет не может компенсировать.
По ее словам, система поддержки ветеранов с использованием средств бюджета требует трансформации и актуализации в соответствии с потребностями ветерана.
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«Концепция предлагает существующие в законодательстве льготы для участников боевых действий перевести в 2-3-годичную денежную стипендию/доплату к основному доходу», — сказала она.
Размер поддержки должен зависеть от должности военных во время войны, срока службы, количества выполненных боевых задач. При этом нужно провести опрос среди военных, в чем они в первую очередь нуждаются после демобилизации, на какую поддержку и сервис рассчитывают.
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Третьякова подчеркнула, что неработающие льготы следует заменить на то, что действительно нужно военным после демобилизации. Речь идет о жилье, государственной финансовой поддержке на период адаптации к мирной жизни, реабилитации, отпуске, содействии государства в достижении бойцами экономической независимости. Все эти процессы нуждаются в патронате со стороны государства (как Ветеранская патронатная служба) в тесном сотрудничестве с представителями фронт-офисов государства (ЦПАУ, Пенсионный фонд, органы местного самоуправления).
Оплачиваемый отпуск на 2-3 месяца необходим для адаптации в гражданскую жизнь с получением дохода на уровне среднего размера денежного довольствия во время службы.
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«По оптимистическому сценарию спустя эти 2-3 месяца государственной поддержки и тесного взаимодействия с Ветеранской патронатной службой демобилизованный военнослужащий должен иметь рабочее место, доход, стипендию от государства к основному доходу, медицинскую защиту, жилье, получить дополнительную или частичную квалификацию (при необходимости)», — добавила она.

Сколько зарабатывают военные

По материалам:
РБК-Україна
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