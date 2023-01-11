Некоторые военные могут получить компенсацию за отказ от жилья — Finance.ua

Некоторые военные могут получить компенсацию за отказ от жилья Сегодня 09:48 — Личные финансы

Некоторые военные могут получить компенсацию за отказ от жилья

Украинское правительство приняло постановление, разрешающее военным с 20-летним стажем и уволенным в запас по состоянию здоровья отказаться от получения жилья в пользу денежной компенсации.

Официальный документ опубликован на правительственном портале.

Кабинет Министров Украины закрепил Постановлением № 15 от 06 января 2023 г. изменения в «Порядке обеспечения военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями», а также в «Порядке определения размера и предоставления военнослужащим и членам их семей денежной компенсации за полагающееся им для получения жилое помещение».

Согласно статье 12 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», некоторые военные имеют право на обеспечение жилыми квадратами из государственного фонда. Однако существует возможность отказаться от предоставления жилья и выбрать финансовое возмещение.

Постановлением Кабмин уточнил категории военнослужащих, которым разрешена компенсация, а также устранил неувязки в порядке обеспечения и определения размера выплаты. Таким образом, пункт 29 определяет, что деньги за неполученное жилье принадлежат «лицам, уволенным с военной службы в запас по состоянию здоровья или в случае, когда они на время увольнения имеют выслугу военной службы не менее 20 лет, а также в связи с сокращением штатов или проведением других организационных мероприятий».

Заметим, что в документе нет уточнения, сколько могут конкретно получить украинцы. Жилье предоставляют военным, строго соблюдая очередь. Но напомним, что гражданам предлагают воспользоваться программой доступного кредитования на выгодных условиях. Это государственная инициатива, которая упростит покупку жилья, ведь минимальный первоначальный взнос составляет всего 20%, а рассрочку с небольшим процентом можно оформить на 20 лет.

Компенсация военным за ранение

Если служащий при выполнении боевого задания получил травму, ему положено денежное возмещение от государства. Размер зависит от тяжести, ведь нередко случается, что ранение приводит к инвалидности или временной потере трудоспособности. В общей сложности на время стационарного лечения военному выплачивают 100 тысяч гривен.

Если травма привела к инвалидности, можно получить 400-кратный размер прожиточного минимума (I группа), 300-кратный размер ПМ (II группа) и 250-кратный размер (III группа). Если военный потерял трудоспособность на время, ему выплачивают 70-кратный или 50-кратный размер прожиточного минимума (в зависимости от срока).

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