В МИД хотят возвращения украинцев из-за рубежа, но админрешений не рассматривают — Finance.ua

В МИД хотят возвращения украинцев из-за рубежа, но админрешений не рассматривают Сегодня 08:30 — Казна и Политика

В МИД хотят возвращения украинцев из-за рубежа, но админрешений не рассматривают

Украине следует концептуально вместе с партнерами подумать, как можно в рамках восстановления страны возвращать на Родину наших соотечественников, не применяя для этого административных решений.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Баньков в выступлении на ІІІ Форуме по восстановлению Житомирщины.

Он отметил, что, по его мнению, ключевым вопросом для экономического роста страны является восстановление именно человеческого капитала Украины, значительная часть которого находится за границей.

«Это то, над чем нам всем вместе нужно работать с партнерами, потому что в этом есть как серьезные вызовы, так и преимущества, ведь сегодня украинцы, которые в определенной степени интегрируются в европейские, и не только страны, накапливают тот опыт и знания, которые будут очень нужны для послевоенного восстановления Украины и сейчас», — сказал госсекретарь МИД.

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В этом контексте Баньков проинформировал, что во время недавних контактов с немецкими коллегами по подготовке будущей Конференции по восстановлению в Берлине, речь шла также о том, каким образом украинцы, которых сейчас в Германии очень много, могут стать той движущей силой, которая в конечном итоге поможет и немецкому бизнесу развивать проекты восстановления, сотрудничества и инвестиции в Украине.

«Это та ключевая задача, над которой мы работаем по состоянию на сегодняшний день. Это непростые решения. Этот путь нужно пройти и концептуально подумать над тем, как совместно с партнерами мы можем привлекать и возвращать людей. Конечно, никакие административные решения точно не рассматриваются», — заверил дипломат.

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Дипломат проинформировал, что отличием Конференции по восстановлению в Берлине от предыдущей в Лондоне будет больший акцент на региональном сотрудничестве, муниципалитетах, регионах, громадах.

«То есть в фокусе будут нужды людей», — сказал Баньков.

В заключение он еще раз подчеркнул, что нам нужен этот человеческий капитал, потому что «он является ключевым для любого экономического восстановления и в целом трансформации Украины».

Укрінформ По материалам:

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