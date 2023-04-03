В марте НБУ снизил продажу валюты на межбанке в 1,5 раза — Finance.ua
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В марте НБУ снизил продажу валюты на межбанке в 1,5 раза

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В марте НБУ купил на межбанке $5 млн (в феврале — $28 млн).
Таким образом, чистая продажа валюты Нацбанком (разница между объемом продаж и объемом приобретения) в марте составила $1,669 млрд. В феврале этот показатель был равен $2,431 млрд (разница между мартом и февралем — $0,762 млрд или в 1,46 раза).
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Для сравнения, в январе НБУ продал на межбанке $3,111 млрд, купил $29 млн, а сальдо составляло $3,082 млрд.
С начала 2023 года (за январь-март) НБУ продал на межбанке $7,243 млрд, купил $61,30 млн, а отрицательное сальдо составило $7,182 млрд.
За 2022 год регулятор продал на межбанке $26,381 млрд и 1,789 млрд евро, а купил — $3,268 млрд и 110,97 млн евро. Разница между объемом продаж и объемом приобретения долларов составила $23,113 млрд, а по евро — 1,678 млрд.
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Совершая продажу валюты на межбанке, Нацбанк уменьшает курсовое давление на гривну, сглаживает рыночные колебания и поддерживает курс национальной валюты.
Как сообщалось, в феврале НБУ снизил продажу валюты на межбанке на 21% по сравнению с январем.

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По материалам:
banki.ua
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