В мае фермеры получили более 360 миллионов гривен помощи — Finance.ua
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В мае фермеры получили более 360 миллионов гривен помощи

Аграрный рынок
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В мае фермеры получили более 360 миллионов гривен помощи
В мае фермеры получили более 360 миллионов гривен помощи
В мае 2025 года через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств был направлен второй транш государственной помощи в размере 361,7 млн грн. Эти средства получили 5560 фермерских хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.
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Так, на середину мая 2025 года 316,9 млн грн было выделено на бюджетную субсидию на единицу обрабатываемых сельскохозяйственных угодий (1 гектар) для 4139 заявителей, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.
Еще 44,8 млн грн направили на специальную бюджетную дотацию за содержание крупного рогатого скота (коров) всех направлений продуктивности для 1421 получателя.
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Дотации выплачиваются за счет государственного бюджета в рамках Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE).
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По материалам:
Finance.ua
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