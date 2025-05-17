Аграрии засеяли яровыми 87% прогнозируемых площадей: кто лидирует в посевной кампании — Finance.ua

Аграрии засеяли яровыми 87% прогнозируемых площадей: кто лидирует в посевной кампании Сегодня 07:17 — Аграрный рынок

Аграрии засеяли яровыми 87% прогнозируемых площадей: кто лидирует в посевной кампании

Украинские аграрии засеяли уже 87% яровых зерновых и зернобобовых культур от прогнозируемых площадей. Это составляет 4,95 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур и 6,04 млн га технических культур.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Наибольшая площадь посевов приходится на кукурузу — 3,5 млн. га (87%), ячмень — 743,1 тыс. га. га (96%), яровой пшеницы уже засеяно 215,2 тыс. га (95%), гороха — 210,9 тыс. га (97%), овса — 158,3 тыс. га (98%). Гречка засеяна на площади 21,7 тыс. га (24%), просо — 25,2 тыс. га (33%).

Регионы-лидеры по темпу сева:

Полтавская область: 533,4 тыс. га (пшеница — 4,5 тыс. га, ячмень — 69,1 тыс. га, горох — 9,6 тыс. га, овес — 3,1 тыс. га, кукуруза — 441,9 тыс. га);

Черниговская область: 435 тыс. га (пшеница — 12 тыс. га, ячмень — 13 тыс. га, горох — 9,4 тыс. га, овес — 23,5 тыс. га, кукуруза — 368,3 тыс. га);

Винницкая область: 368,2 тыс. га (пшеница — 11,5 тыс. га, ячмень — 53 тыс. га, горох — 7 тыс. га, овес — 1,1 тыс. га, кукуруза — 285,6 тыс. га);

Кировоградская область: 362,6 тыс. га (пшеница — 3 тыс. га, ячмень — 35,4 тыс. га, горох — 18,7 тыс. га, овес — 0,5 тыс. га, кукуруза — 294,8 тыс. га);

Киевская область: 359,2 тыс. га (пшеница — 25 тыс. га, ячмень — 40,4 тыс. га, горох — 4,5 тыс. га, овес — 5 тыс. га, кукуруза — 276 тыс. га).

Технические культуры засеяны на площади 6,04 млн га. Из них:

подсолнечника — 3,9 млн га (77%). Лидер Днепропетровщины — 570,8 тыс. га;

сои — 1,73 млн га (72%);

сахарной свеклы — 217,1 тыс. га (99%).

В 2025 году запланировано засеять около 5,7 млн ​​га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года.

Главной особенностью нового сезона станет увеличение площадей под яровой пшеницей до 227,5 тыс. га. Такие изменения в структуре посевов отвечают стабильному спросу пшеницы со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.

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