В литовских поездах появится 3-й класс, где билеты будут дешевле на 30% — Finance.ua
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В литовских поездах появится 3-й класс, где билеты будут дешевле на 30%

Личные финансы
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В литовских поездах появится 3-й класс, где билеты будут дешевле на 30%
В литовских поездах появится 3-й класс, где билеты будут дешевле на 30%
Компания LTG Link вводит третий класс на маршруте Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс. Билет в третьем классе стоит всего 13,60 евро, это на треть меньше, чем во втором.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на madeinvilnius.lt.
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«Маршрут Вильнюс-Клайпеда — один из самых популярных в летний сезон. Ежедневно услугами этого маршрута пользуются около 2000 пассажиров. Чтобы предложить более дешевые билеты, компания изменила организацию перевозки пассажиров по этому маршруту, в вагонах купейного типа», — говорится в сообщении.
Билеты в третий класс начнут действовать с 15 июля, а купить их можно с 1 июля.
У купе есть по 6 мест, поэтому группам ездить будет дешевле. Билет за такое место будет дешевле, студенты будут платить менее 7 евро. Билет второго класса в зависимости от поезда стоит от 20,30 евро, первого — от 35,30 евро.
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Желающие поехать из Вильнюса в Клайпеду в вагоне третьего класса уже сейчас могут покупать билеты. Если эти билеты будут популярны, компания рассмотрит возможность введения третьего класса и на других маршрутах.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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