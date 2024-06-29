Стало известно, сколько украинских беженцев в Литве планируют вернуться в Украину — Finance.ua

Стало известно, сколько украинских беженцев в Литве планируют вернуться в Украину
Более 71% украинских военных беженцев в Литве намерены вернуться домой, когда это будет безопасно, еще 12% не определились.
Об этом сообщает LRT со ссылкой на результаты опроса, проведенного в вильнюсском офисе Международной организации по миграции.
Согласно результатам исследования, относительно планов на ближайшее полугодие 79% опрошенных сказали, что намерены остаться в Литве, 20% - не уверены в своих планах, 1% - планируют уехать в ближайшие полгода.
Основными потребности беженцев в Литве являются:
- 60% респондентов назвали финансовую поддержку;
- 43% - языковые курсы;
- 36% - занятость;
- 34% - услуги здравоохранения;
- 25% - долгосрочное размещение.
Глава представительства МОМ в Литве Эйтвидас Бингялис отметил, что 62% украинцев называют языковой барьер одним из главных препятствий при поиске работы.
Другими препятствиями для трудоустройства украинцы называют здоровье и семейные обстоятельства (по 20%).
По данным исследования, 45% украинцев трудоустроены, 15% сами создали себе рабочие места, остальные ищут работу.
Напомним, Совет Европейского Союза во вторник, 25 июня, принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 года для более 4 миллионов украинских беженцев, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.
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