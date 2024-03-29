В латвийской airBaltic сообщили, когда смогут возобновить полеты в Украину — Finance.ua

В латвийской airBaltic сообщили, когда смогут возобновить полеты в Украину Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

В латвийской airBaltic сообщили, когда смогут возобновить полеты в Украину

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, как только разрешит безопасность, начнет выполнять из Украины полеты в Ригу, Вильнюс и Таллинн, а через три-шесть месяцев после возобновления полетов может разместить в Киеве пять собственных самолетов.

Об этом рассказал CEO airBaltic Мартин Гаусс в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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«Мы прибыли в Киев, чтобы сказать — у нас есть четкий план: как только воздушное пространство Украины будет открыто, мы немедленно начнем полеты. На первом этапе будем выполнять полеты из Украины в три страны Балтии, которые соединены со многими городами Европы. В этом году airBaltic будет иметь 130 направлений со своих баз в странах Балтии. На втором этапе, через три-шесть месяцев после возобновления полетов, мы планируем базировать в Киеве самолеты. Они будут выполнять перелеты в столичные и центральные аэропорты Европы», — заявил Гаусс.

По словам CEO airBaltic, на первом этапе будет налажено сообщение между Украиной и Ригой в Латвии, Вильнюсом — в Литве, Таллинном — в Эстонии. Планируется соединить три балтийских страны с аэропортами «Борисполь» и «Львов» при условии, что они будут открыты одновременно. В долгосрочной перспективе через три-шесть месяцев после начала работы компания не исключает размещения в Украине пяти собственных самолетов.

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Гаусс уточнил, что авиакомпания хочет сама выполнять рейсы, но также готова рассмотреть заключение кодшерингового соглашения. До полномасштабного вторжения партнером AirBaltic в Украине были «Международные авиалинии Украины», с которыми компания совместно оперировала на рейсах.

«По возвращении мы, конечно, будем заинтересованы работать и с другими украинскими авиаперевозчиками. В целом на сегодняшний день имеем кодшеринговые соглашения с 23 партнерами — это почти все крупнейшие авиаперевозчики: Lufthansa, British Airways, KLM, Air France, Emirates Airlines, Turkish Airlines», — сказал CEO airBaltic.

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С 2019 года AirBaltic выполняла полеты из аэропортов «Борисполь» и «Львов». По данным Минвосстановления, компания перевезла из Украины более 300 тысяч пассажиров. Самолет этой компании последним покинул аэродром «Борисполя» в феврале 2022 года перед закрытием воздушного пространства.

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