В Кыргызстане перекрыли канал транзитных платежей за товары из Европы и Китая — Finance.ua

В Кыргызстане перекрыли канал транзитных платежей за товары из Европы и Китая Сегодня 23:10 — Мир

С 25 сентября банки Кыргызстана требуют от отправителей платежей в Китай и Европу подписать гарантийный документ, подтверждающий доставку товара в республику в течение 60 дней.

Об этом сообщает издание The Moscow Times, ссылаясь на информацию от импортеров.

Участники тематических чатов по внешнеэкономической деятельности также распространяют такую ​​информацию.

С 30 сентября вступает в силу постановление Национального банка Кыргызстана, принятое в начале месяца, согласно которому на год вводится запрет на оплату товаров, работ и услуг иностранным компаниям за пределами страны без реальной поставки продукции в республику. Исключение сделано для некоторых государственных компаний, утвержденных правительством.

В августе в Бишкек прибыла делегация Министерства финансов США, требовавшая от кыргызских банков прекратить предоставлять россии услуги для обхода санкций, пригрозив им отключением от SWIFT и возможностью ограничения в долларовых транзакциях, о чем заявил налоговый эксперт Михаил Жуховичский.

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По мнению экспертов, постановление Нацбанка Кыргызстана, которое называется «Об обеспечении экономической безопасности и поддержании финансовой стабильности», фактически делает невозможным использование схемы оплаты товаров с последующей их доставкой в ​​россию, что отмечает издание со ссылкой на свои источники.

НВ По материалам:

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