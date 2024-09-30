У россии есть финансы на продолжение войны еще на довольно долго, — Гетманцев — Finance.ua
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У россии есть финансы на продолжение войны еще на довольно долго, — Гетманцев

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У россии есть финансы на продолжение войны еще на довольно долго, — Гетманцев
У россии есть финансы на продолжение войны еще на довольно долго, — Гетманцев
Финансовый потенциал российской федерации на продолжение войны против Украины достаточен на довольно долгий период.
Об этом рассказал депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
«Не надо тешить себя иллюзиями и рассчитывать на то, что россия готова завтра пасть в связи с тем, что не будет финансов. Финансы есть. У них очень серьезная ресурсная подушка, которая способна удерживать их еще достаточно долго», — пояснил он.
По его словам, по расчетам немецких экспертов, в первой половине 2024 года из федерального бюджета россии на военные расходы было направлено 5,3 трлн рублей (57 млрд долларов), что на 36% больше, чем в первом полугодии 2023 года.
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При этом одни только нефтегазовые доходы российского бюджета в 2024 году должны составить 11 трлн рублей, покрыв все расходы на войну с запасом.
Гетманцев отметил, что в проекте бюджета россии на следующий год расходы на войну будут еще больше — 13,2 трлн рублей. (142 млрд долларов), что на 200% больше, чем их военный бюджет в 2022 году.
Покрыть дополнительные возросшие расходы на войну (+2,4 трлн рублей) россияне рассчитывают за счет роста поступлений налога на доходы физических лиц и налога на прибыль предприятий, сказал Гетманцев.
По материалам:
Українські Новини
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