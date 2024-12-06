В Кривом Роге возбудили уголовное дело из-за срыва отопительного сезона — Finance.ua
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В Кривом Роге возбудили уголовное дело из-за срыва отопительного сезона

Криминал
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По факту срыва отопительного сезона в Кривом Роге на Днепропетровщине открыто уголовное производство, ведется расследование.
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
По его словам, там идут ремонтные работы для ликвидации аварий на теплосетях.
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«Без тепла остаются 443 жилых дома, из них 245 отопление не подавалось с начала отопительного сезона, а 198 временно отключены для устранения потерь теплоносителя. В городе продолжают работу 66 ремонтных бригад, в том числе привлеченных из других городов и регионов. Это ускорит подключение домов к теплу. Непрерывно работает Штаб по ликвидации последствий. аварии на теплосетях», — сообщил Кулеба.
По факту срыва отопительного сезона в Кривом Роге открыто уголовное производство, ведется расследование.
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Он также добавил, что сложная ситуация в городе Херсоне. Из-за постоянных обстрелов без отопления там остались 217 жилых домов, не функционирует часть котельных города.
По материалам:
Finance.ua
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