Отопительный сезон: 91% жилых домов уже получают тепло — Finance.ua

Отопительный сезон: 91% жилых домов уже получают тепло Сегодня 09:33 — Энергетика

Отопительный сезон: 91% жилых домов уже получают тепло

1% жилых домов и 94% социальных объектов уже получают тепло. Сложная ситуация остается в прифронтовых Покровске и Слобожанском из-за разрушения инфраструктуры.

После старта отопительного сезона 91% жилых домов и 94% социальных объектов уже получают тепло, сложная ситуация остается в прифронтовом Покровске и Слобожанском, сообщил в пятницу Госэнергонадзор.

«Подача тепла осуществляется для 91% жилых домов, а также более 94% социально важных объектов (учреждения здравоохранения, дошкольного и школьного образования)», — говорится в сообщении.

По информации Киевской городской и областных государственных администраций, к утру 22 ноября уже включено в работу 84% котельных от общего количества по стране.

«Пока полностью завершено подключение теплоснабжения потребителям в 12 областях», — указано в сообщении.

В остальных областях этот процесс продолжается под контролем органов местного самоуправления.

УНН По материалам:

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