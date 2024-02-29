В Конгрессе США договорились о финансировании госструктур во избежание шатдауна — Finance.ua

В Конгрессе США договорились о финансировании госструктур во избежание шатдауна Сегодня 11:28 — Мир

В Конгрессе США договорились о финансировании госструктур во избежание шатдауна

Лидеры Конгресса США достигли соглашения о краткосрочном продолжении финансирования федеральных министерств и ведомств, чтобы предотвратить шатдаун, поскольку в пятницу завершается действие предыдущего решения.

Как передает CBS News , соглашение продлевает финансирование ряда правительственных учреждений до 8 марта, а остальных — до 22 марта.

Читайте также Bloomberg назвал причину, почему США не вводят более жесткие санкции против россии

Оно предусматривает возможность голосования на следующей неделе за шесть из двенадцати законопроектов об ассигнованиях для министерств сельского хозяйства, торговли, юстиции, внутренних дел, энергетики, по делам ветеранов, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. После этого у законодателей будет еще две недели, чтобы принять шесть законопроектов о финансировании министерств обороны, внутренней безопасности, Государственного департамента, здравоохранения и социальных служб и труда.

О достижении договоренности объявили лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер, глава сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер меньшинства в Палате представителей демократ Хаким Джеффрис, а также главы комитетов по ассигнованиям Сената и Палаты представителей.

Они отметили, что голосование за документ состоится на этой неделе.

По словам Джонсона, Палата представителей проголосует за продление резолюции в четверг.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что соглашение «поможет предотвратить ненужный правительственный шатдаун и даст больше времени для работы над двухпартийными законопроектами об ассигнованиях, а Палате представителей — для скорейшего принятия двухпартийного дополнения к закону о национальной безопасности».

Читайте также Позитивное решение Конгресса США о помощи Украине жизненно важно — Зеленский

Как сообщалось, законопроект о нацбезопасности, принятый Сенатом, предусматривает выделение Украине 60 млрд долларов помощи.

Лидеры Конгресса встречались во вторник в Белом доме с президентом Байденом, чтобы обсудить возможность продолжения работы правительства после пятницы, когда заканчивается финансирование ряда ведомств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.