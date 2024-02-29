В Конгрессе США договорились о финансировании госструктур во избежание шатдауна — Finance.ua

В Конгрессе США договорились о финансировании госструктур во избежание шатдауна
Лидеры Конгресса США достигли соглашения о краткосрочном продолжении финансирования федеральных министерств и ведомств, чтобы предотвратить шатдаун, поскольку в пятницу завершается действие предыдущего решения.
Как передает CBS News, соглашение продлевает финансирование ряда правительственных учреждений до 8 марта, а остальных — до 22 марта.
Оно предусматривает возможность голосования на следующей неделе за шесть из двенадцати законопроектов об ассигнованиях для министерств сельского хозяйства, торговли, юстиции, внутренних дел, энергетики, по делам ветеранов, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. После этого у законодателей будет еще две недели, чтобы принять шесть законопроектов о финансировании министерств обороны, внутренней безопасности, Государственного департамента, здравоохранения и социальных служб и труда.
О достижении договоренности объявили лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер, глава сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер меньшинства в Палате представителей демократ Хаким Джеффрис, а также главы комитетов по ассигнованиям Сената и Палаты представителей.
Они отметили, что голосование за документ состоится на этой неделе.
По словам Джонсона, Палата представителей проголосует за продление резолюции в четверг.
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что соглашение «поможет предотвратить ненужный правительственный шатдаун и даст больше времени для работы над двухпартийными законопроектами об ассигнованиях, а Палате представителей — для скорейшего принятия двухпартийного дополнения к закону о национальной безопасности».
Как сообщалось, законопроект о нацбезопасности, принятый Сенатом, предусматривает выделение Украине 60 млрд долларов помощи.
Лидеры Конгресса встречались во вторник в Белом доме с президентом Байденом, чтобы обсудить возможность продолжения работы правительства после пятницы, когда заканчивается финансирование ряда ведомств.
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