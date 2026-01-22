0 800 307 555
В КМВА не подтверждают выезд 600 тысяч человек из Киева

12
Киевская городская военная администрация не подтверждает информацию о якобы выезде из столицы 600 тысяч человек в течение января.
Об этом сообщила представитель КМВА Екатерина Поп в эфире телемарафона «Единые новости».
Ранее мэр Виталий Кличко в интервью Times заявлял, что в течение января из Киева выехали 600 000 горожан. Однако Екатерина Поп говорит, что подобная информация не была подтверждена подразделением КМВА.
«И сейчас, если бы выехало такое количество абонентов, которым предоставляются услуги электроснабжения, то, наверное, ситуация со светом не была бы такой критической. […] Даже если такие цифры заявляют, мы не видим результата от того, что люди (уехали. — Ред.), ну разве что они не выключили свет», — пояснила спикер.
Напомним, в результате российской массированной атаки в ночь на 9 января в домах ряда киевлян исчезло тепло. По данным Минэнерго, в столичном регионе также была самая сложная ситуация с энергоснабжением. 15 января по поручению президента заработал штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве.
Сам президент Владимир Зеленский подверг критике власти Киева за подготовку к возможным блэкаутам, поставив ей в пример подготовку в Харькове. Кличко пожаловался на «сплошной хейт» и ответил, что заявления Зеленского «нивелируют самоотверженный труд тысяч людей, специалистов».
По материалам:
hromadske
