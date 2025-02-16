В Китае запустят «серебряные поезда» для поддержки экономики из-за старения населения — Finance.ua

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В Китае запустят «серебряные поезда» для поддержки экономики из-за старения населения

Мир
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В Китае запустят «серебряные поезда» для поддержки экономики из-за старения населения
В Китае запустят «серебряные поезда» для поддержки экономики из-за старения населения
Китай запустит специальные «серебряные поезда» для пожилых людей. Так хотят поддержать экономику, ведь население Китая стремительно стареет.
Об этом пишет Financial Times.

Стимулирование экономики через активность пожилых граждан

Так китайцы хотят сделать пожилых людей более экономически активными — они смогут куда-то уехать, что-то там купят и помогут местному бизнесу. К 2027 году сеть таких поездов должна покрыть всю страну.
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Стремительное старение населения, которое с 1980-х годов формировалось политикой «Одна семья — один ребенок», создает долгосрочную проблему для китайской экономики.
Согласно данным Министерства гражданских дел, на конец 2022 года каждый пятый китаец был старше 60 лет. Эта доля будет расти с годами.

Повышение пенсионного возраста

Население Китая сокращается третий год подряд, несмотря на то, что власть всячески поощряет китайцев вступать в брак и заводить детей.
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Поэтому политики хотят постепенно повышать пенсионный возраст в стране — с 60 до 63 лет для мужчин и с 55 до 58 лет для женщин. Все потому, что уменьшается количество населения трудоспособного возраста.
Так что развитие так называемой «серебряной экономики», то есть ориентированной на пожилых людей, крайне важно для страны.
Государственный телеканал CCTV показал сюжет о том, что в «серебряных поездах» пожилые пассажиры танцуют и играют в маджонг, то есть проживают свою лучшую жизнь.
По материалам:
theБабель
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