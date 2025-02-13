Акции китайских технологических компаний выросли до максимума за два года — Finance.ua

Акции китайских технологических компаний выросли до максимума за два года Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

Акции китайских технологических компаний выросли до максимума за два года

Акции китайских технологических компаний взлетели до самого высокого уровня с февраля 2022 года, так как трейдеры активно скупают бумаги из-за перспектив дешевого искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg.

Индекс Hang Seng Tech, который отслеживает котировки технологических компаний на гонконгской бирже, в четверг вырос на 2,3%. Это самое высокое значение индекса с момента восстановления ралли после пандемии.

Отмечается, что лидерами роста стали Kuaishou Technology (видеоплатформа и конкурент TikTok), Bilibili Inc (стримминговый сервис) и Baidu Inc (лидер в области искусственного интеллекта и интернет-поиска в Китае).

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В издании стимулом к ​​росту называют усиленные инвестиции Китая в крупные языковые модели и искусственный интеллект. Особое внимание привлек стартап DeepSeek, специализирующийся на ИИ-разработках. Это подтолкнуло трейдеров к поиску компаний, которые могут выиграть бум искусственного интеллекта.

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Несмотря на рост, китайские технокомпании все еще торгуются ниже среднего пятилетнего уровня. Это может означать дальнейший потенциал роста.

Економічна Правда По материалам:

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