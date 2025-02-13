Китайские производители GAC и Huawei выпустят новый люксовый минивэн — цена 13.02.2025, 00:51 — Фондовый рынок

Китайские производители GAC и Huawei выпустят новый люксовый минивэн — цена

Компании GAC и Huawei готовят к выходу новый минивэн, который может появиться на китайском рынке под названием Xiangwang. Его стоимость, по данным местных СМИ, составит около 300 тысяч юаней или 40 тысяч долларов по текущему курсу.

Об этом сообщает CarNewsChina.

Новинка станет первым совместным проектом GAC и Huawei. Автомобиль уже заметили в Китае, но из-за плотного камуфляжа рассмотреть его внешность пока невозможно. Поговаривают, что минивэн получит большую решетку радиатора, тонкие фары и большое количество хромированных элементов. На крыше установят LiDAR-сканер для реализации современных технологий помощи водителю.

Пока что ни характеристики силовой установки, ни запас хода нового автомобиля неизвестны. Известно только, что это будет большой люксовый минивэн с фирменной программной платформой Harmony от Huawei и комплексом Qiankun ADS 3.0.

Как известно, в конце 2024 года GAC и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве по созданию премиального бренда интеллектуальных транспортных средств на новых источниках энергии (NEV).

В Украине автомобили GAC и Huawei пока не пользуются спросом.

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