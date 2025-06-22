В Китае успешно вживили пациенту мозговой имплант — Finance.ua

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В Китае успешно вживили пациенту мозговой имплант

Технологии&Авто
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В Китае успешно вживили пациенту мозговой имплант
В Китае успешно вживили пациенту мозговой имплант, Фото: ілюстративне
Китай впервые провел успешное клиническое испытание инвазивного мозгового импланта, позволяющего человеку с параличом управлять электронными устройствами силой мысли.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Согласно заявлению Шанхайского центра передовых исследований в области нейронауки и интеллектуальных технологий, в марте 2025 года китайские ученые имплантировали беспроводной интерфейс «мозг-компьютер» (BCI) пациенту с тетраплегией.
Уже через несколько недель тот смог играть в шахматы и гоночные игры, не прикасаясь к устройству. Имплант считывает сигналы мозга и передает их на компьютер.
Кроме того, использованный имплант — самый маленький в мире: 26 мм в диаметре и менее 6 мм толщиной. Он в сто раз гибче аналогичного устройства компании Neuralink Илона Маска, которая считается лидером в этой области.
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Следующим этапом исследования станет попытка заставить имплантированную систему управлять роботизированной рукой — например, чтобы взять чашку.
Испытания проводятся совместно с больницей Хуашаня при Фуданьском университете.
В Шанхайском центре предполагают, что новая система может получить государственное одобрение и выйти на рынок уже к 2028 году.
По материалам:
Espreso.tv
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