В Китае третий месяц подряд падают продажи авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Китае третий месяц подряд падают продажи авто

Мир
30
В Китае третий месяц подряд падают продажи авто
В Китае третий месяц подряд падают продажи авто
В июне 2024 года продажи автомобилей в Китае снизились на 6,9% по сравнению с предыдущим годом, сокращаясь третий месяц подряд, поскольку государственные стимулы не смогли повысить потребительский спрос.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также
Отмечается, что продажи легковых автомобилей составили 1,78 млн единиц, причем темпы падения ускорились.
Ускорение составило 2,2% к маю и 5,8% к апрелю, свидетельствуют данные Китайской ассоциации легковых автомобилей.
Ценовая война с 2023 года помогла поднять продажи китайских автомобилей в начале года, но в последние месяцы она оказывает меньший эффект, несмотря на новые государственные субсидии на торговлю автомобилями, о которых было объявлено в апреле 2024 года.
Читайте также
Сообщается, что за первое полугодие продажи автомобилей в Китае выросли на 2,9% до 9,93 миллиона единиц.
Июньские продажи транспортных средств на новых источниках энергии, включая чисто электрические транспортные средства и подзаряжаемые гибриды, составили рекордные 48,1% от внутренних продаж автомобилей.
Общий рост продаж электромобилей замедлился до 9,9% с 27,4% в мае, в то время как продажи плагин-гибридов подскочили на 67,2% по сравнению с ростом на 61,1% в предыдущем месяце.
Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Купить онлайн карту Assistance

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.