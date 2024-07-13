В Китае третий месяц подряд падают продажи авто — Finance.ua

В Китае третий месяц подряд падают продажи авто
В июне 2024 года продажи автомобилей в Китае снизились на 6,9% по сравнению с предыдущим годом, сокращаясь третий месяц подряд, поскольку государственные стимулы не смогли повысить потребительский спрос.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что продажи легковых автомобилей составили 1,78 млн единиц, причем темпы падения ускорились.
Ускорение составило 2,2% к маю и 5,8% к апрелю, свидетельствуют данные Китайской ассоциации легковых автомобилей.
Ценовая война с 2023 года помогла поднять продажи китайских автомобилей в начале года, но в последние месяцы она оказывает меньший эффект, несмотря на новые государственные субсидии на торговлю автомобилями, о которых было объявлено в апреле 2024 года.
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Сообщается, что за первое полугодие продажи автомобилей в Китае выросли на 2,9% до 9,93 миллиона единиц.
Июньские продажи транспортных средств на новых источниках энергии, включая чисто электрические транспортные средства и подзаряжаемые гибриды, составили рекордные 48,1% от внутренних продаж автомобилей.
Общий рост продаж электромобилей замедлился до 9,9% с 27,4% в мае, в то время как продажи плагин-гибридов подскочили на 67,2% по сравнению с ростом на 61,1% в предыдущем месяце.
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