В Китае третий месяц подряд падают продажи авто — Finance.ua

В Китае третий месяц подряд падают продажи авто Сегодня 23:13 — Мир

В Китае третий месяц подряд падают продажи авто

В июне 2024 года продажи автомобилей в Китае снизились на 6,9% по сравнению с предыдущим годом, сокращаясь третий месяц подряд, поскольку государственные стимулы не смогли повысить потребительский спрос.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что продажи легковых автомобилей составили 1,78 млн единиц, причем темпы падения ускорились.

Ускорение составило 2,2% к маю и 5,8% к апрелю, свидетельствуют данные Китайской ассоциации легковых автомобилей.

Ценовая война с 2023 года помогла поднять продажи китайских автомобилей в начале года, но в последние месяцы она оказывает меньший эффект, несмотря на новые государственные субсидии на торговлю автомобилями, о которых было объявлено в апреле 2024 года.

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Сообщается, что за первое полугодие продажи автомобилей в Китае выросли на 2,9% до 9,93 миллиона единиц.

Июньские продажи транспортных средств на новых источниках энергии, включая чисто электрические транспортные средства и подзаряжаемые гибриды, составили рекордные 48,1% от внутренних продаж автомобилей.

Общий рост продаж электромобилей замедлился до 9,9% с 27,4% в мае, в то время как продажи плагин-гибридов подскочили на 67,2% по сравнению с ростом на 61,1% в предыдущем месяце.

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Економічна Правда По материалам:

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