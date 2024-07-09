Китайская BYD построит предприятие в Турции стоимостью $1 млрд — Finance.ua

Китайская BYD построит предприятие в Турции стоимостью $1 млрд Сегодня 23:52 — Технологии&Авто

Китайская BYD построит предприятие в Турции стоимостью $1 млрд

Китайская компания BYD Co. объявила о намерении построить предприятие по выпуску электромобилей в Турции, что должно улучшить ее позиции на европейском рынке.

Соглашение с турецкими властями предусматривает инвестиции в размере $1 млрд для строительства завода, который сможет производить около 150 тыс. электрических и гибридных автомобилей в год. Помимо производственных мощностей планируется создание центра исследований и разработок.

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Открытие предприятия будет способствовать повышению эффективности логистики, говорится в сообщении правительства Турции. По данным газеты Financial Times, запуск завода намечен на конец 2026 года, а проект позволит создать около 5 тыс. рабочих мест.

Этот шаг является частью стратегии BYD по расширению на европейский рынок, особенно в свете новых ограничений, которые Еврокомиссия ввела на ввоз китайских электромобилей. Для BYD Co. дополнительная пошлина составляет 17,4%, дополняя уже существующую пошлину в размере 10%.

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Турция имеет таможенное соглашение с ЕС, что позволяет экспортировать произведенные в стране автомобили в Европу без дополнительных пошлин, что делает этот проект особенно привлекательным для BYD.

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