BYD установила новый рекорд продаж авто на электротяге — Finance.ua

BYD установила новый рекорд продаж авто на электротяге 03.07.2024, 00:40 — Технологии&Авто

BYD установила новый рекорд продаж авто на электротяге

Ведущий автопроизводитель в Китае BYD установил новый месячный рекорд продаж электромобилей в борьбе за долю на рынке, который становится все более конкурентным.

В прошлом месяце компания смогла продать 341 658 электрифицированных авто, что является самым высоким месячным показателем за всю историю. После того, как продажи электромобилей и гибридов бренда выросли на 35% по сравнению с прошлым годом, BYD превысил предварительные показатели в 341 043 машин, проданных в декабре 2023 года.

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Известно, что из них 145 179 машин были полностью электрическими, что на 13% больше по сравнению со 128 196 штуками, проданными в июне прошлого года. Однако этого было недостаточно, чтобы превысить рекорд по продаже электромобилей, а именно 146 395 штук, проданных в мае.

В первой половине 2024 года BYD продал 726 153 полностью электрических авто, что на 18% больше, чем 616 810 электромобилей, проданных в первой половине 2023 года. Остальные 195 032 автомобиля, проданные в прошлом месяце, были плагин-гибридами, что на 58% больше по сравнению с прошлым годом. BYD также продала 26 995 автомобилей на экспортных рынках.

По данным аналитиков, сильнейшей движущей силой роста BYD является резкое снижение цен. Самый дешевый электромобиль BYD, Seagull, стоит всего 9 700 долларов в Китае. За границей цена на машину начинается от 20 000 долларов.

По подсчетам BYD продала 426 039 электромобилей во втором квартале 2024 года, что на 42% больше, чем в первом квартале. Эксперты прогнозируют, что Tesla продала около 450 тысяч машин за этот же период, и Китай должен стать ключевым рынком для американского автопроизводителя.

Autogeek По материалам:

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