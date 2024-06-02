Альтернатива Skoda Octavia: BYD представил бюджетный седан (фото) — Finance.ua

Альтернатива Skoda Octavia: BYD представил бюджетный седан (фото) 02.06.2024, 02:12 — Технологии&Авто

В Китае представили новый BYD Seal 06. Недорогой среднеразмерный седан поступит в продажу по цене от 99 800 до 139 800 юаней ($13 750 — 19 300).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Седан BYD Seal 06 — вторая (после Song L) модель китайской марки в новом фирменном стиле.

Автомобиль отличается обтекаемым силуэтом с пологой крышей и выраженным «носом».

Фото: CarNewsChina

У него раскосые фары и рельефные боковины. По габаритам модель немного больше Skoda Octavia.

Размеры BYD Seal 06:

длина — 4830 мм;

ширина — 1875 мм;

высота — 1495 мм;

колесная база — 2790 мм.

В салоне BYD Seal 06 установили небольшой цифровой приборный щиток и поворотный 15,6-дюймовый дисплей. Базовая версия получила систему доступа в салон со смартфона, климат-контроль и акустику с 6 динамиками.

Фото: CarNewsChina

Топовый вариант оснастили панорамной крышей, системой полуавтономного движения, камерами кругового обзора, электроприводом, подогревом и вентиляцией кресел.

Новый BYD Seal 06 дебютировал в плагин-гибридном исполнении DM-I с 1,5-литровой бензиновой четверкой на 100 л.с. и электромотором мощностью 163 или 218 л.с. Расход горючего составляет 2,9 л/100 км.

Фото: CarNewsChina

На выбор доступны батареи емкостью 10 и 15,9 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 80 и 120 км соответственно.

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