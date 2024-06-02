Альтернатива Skoda Octavia: BYD представил бюджетный седан (фото) — Finance.ua
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Альтернатива Skoda Octavia: BYD представил бюджетный седан (фото)

Технологии&Авто
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В Китае представили новый BYD Seal 06. Недорогой среднеразмерный седан поступит в продажу по цене от 99 800 до 139 800 юаней ($13 750 — 19 300).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Седан BYD Seal 06 — вторая (после Song L) модель китайской марки в новом фирменном стиле.
Автомобиль отличается обтекаемым силуэтом с пологой крышей и выраженным «носом».
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
У него раскосые фары и рельефные боковины. По габаритам модель немного больше Skoda Octavia.

Размеры BYD Seal 06:

  • длина — 4830 мм;
  • ширина — 1875 мм;
  • высота — 1495 мм;
  • колесная база — 2790 мм.
В салоне BYD Seal 06 установили небольшой цифровой приборный щиток и поворотный 15,6-дюймовый дисплей. Базовая версия получила систему доступа в салон со смартфона, климат-контроль и акустику с 6 динамиками.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Топовый вариант оснастили панорамной крышей, системой полуавтономного движения, камерами кругового обзора, электроприводом, подогревом и вентиляцией кресел.
Новый BYD Seal 06 дебютировал в плагин-гибридном исполнении DM-I с 1,5-литровой бензиновой четверкой на 100 л.с. и электромотором мощностью 163 или 218 л.с. Расход горючего составляет 2,9 л/100 км.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
На выбор доступны батареи емкостью 10 и 15,9 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 80 и 120 км соответственно.
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По материалам:
Фокус
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