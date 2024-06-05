BYD выпустит бюджетный электрокар Seagull в Европе (фото) — Finance.ua
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BYD выпустит бюджетный электрокар Seagull в Европе (фото)

Технологии&Авто
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BYD выпустит бюджетный электрокар Seagull в Европе (фото)
BYD выпустит бюджетный электрокар Seagull в Европе (фото)
Китайская компания BYD планирует вывести свой бюджетный электрокар Seagull на рынок Европы в следующем году. Хотя цена этого автомобиля в Китае составляет около $10 000, в Европе он обойдется значительно дороже — около 20 000 евро. Несмотря на это, Seagull будет дешевле аналогичных моделей от таких производителей, как Stellantis и Renault.
BYD выпустит бюджетный электрокар Seagull в Европе (фото)
Руководство BYD утверждает, что даже с учетом новых европейских пошлин и модификаций для соответствия местным стандартам Seagull останется доступным вариантом на европейском рынке. Европейский управляющий директор BYD Майкл Шу отметил, что компания планирует начать продажи в Европе с более дорогого электромобиля стоимостью 25 000 евро, а затем представить Seagull.
Автомобиль Seagull уже показал успех на международном рынке. В Мексике, где он продается под именем Dolphin Mini, спрос на него стабильно высок, невзирая на недостаточно развитую инфраструктуру зарядки. Это свидетельствует о конкурентоспособности и привлекательности модели.
BYD выпустит бюджетный электрокар Seagull в Европе (фото)
В ответ на угрозу со стороны китайских производителей европейские автопроизводители рассматривают разные стратегии. Глава Stellantis Карлос Таварес подчеркнул важность конкуренции и заявил, что протекционизм не станет долгосрочным решением. В октябре Stellantis заключила соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Leapmotor по совместному производству электромобилей.
Между тем, Брюссель проводит расследование по поводу субсидий китайским автопроизводителям и рассматривает возможность повышения пошлин на их продукцию. Однако некоторые эксперты предупреждают, что налоги не должны использоваться для защиты местных производителей от конкуренции.
BYD выпустит бюджетный электрокар Seagull в Европе (фото)
BYD уже приступила к строительству двух заводов в Европе, что поможет смягчить влияние возможных пошлин и укрепить позиции компании на европейском рынке. Аналитики отмечают, что китайские автопроизводители, такие как BYD, становятся все более влиятельными на мировом рынке электромобилей, предлагая качественные и доступные модели.
По материалам:
cikavosti
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