В Китае создали специальные банки для работы с россией — Finance.ua

В Китае создали специальные банки для работы с россией Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

После визита путина в Китай в приграничных регионах этой страны были созданы специально уполномоченные банки, позволяющие российским фирмам открывать счета нерезидентов.

Об этом сообщает Reuters.

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В 2023 году товарооборот между россией и Китаем вырос до рекордных 240 миллиардов долларов. Поддержка этого важного для кремля потока зависит от обеспечения бесперебойных платежей.

Обходной путь, предусматривающий привлечение более мелких региональных банков, которые пока могут оставаться без внимания американских санкций, демонстрирует, как москва и Пекин вынуждены предпринимать все более сложные шаги, чтобы обеспечить продолжение двусторонних платежей.

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В то же время эти действия потенциально подвергают малые китайские финансовые фирмы американским санкциям, поскольку они пытаются обойти ограничения.

Но окно для осуществления ими платежей для российских компаний может сужаться. Отмечается, что министерство финансов США работает над выявлением меньших банков, которые все еще помогают обрабатывать усиливающие российский ВПК транзакции.

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