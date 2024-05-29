российские компании используют криптовалюту для торговли товарами с Китаем — Bloomberg Сегодня 05:43 — Криптовалюта

российские компании используют криптовалюту для торговли товарами с Китаем — Bloomberg

русские сырьевые компании, пытающиеся осуществлять денежные операции с китайскими партнерами, начали употреблять новый способ расчетов — стейблкоины.

Об этом пишет Bloomberg.

По меньшей мере два крупнейших производителя металлов, оба из которых не находятся под санкциями, начали использовать стейблкоин Tether Holdings Ltd. и некоторые другие криптовалюты для расчетов по международным операциям преимущественно с китайскими клиентами и поставщиками, сообщили топ-менеджеры компаний, отказавшись назвать свои имена, поскольку эта информация не является публичной. В некоторых случаях расчеты проходят через Гонконг.

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Тот факт, что крупные российские фирмы обращаются в блокчейн через два года после начала вторжения в Украину в феврале 2022 года, свидетельствует о длительном влиянии на экономику международных ограничений, введенных в ответ на войну. российские компании, торгующие сырьевыми товарами — от металлов, таких как никель и сталь, до древесины — сталкиваются с проблемами с получением платежей за свои товары и закупкой оборудования и сырья с самого начала конфликта. Это происходит даже тогда, когда они не подпадают под санкции, хотя некоторые из них подверглись многочисленным санкциям со стороны США, Европейского Союза и их союзников.

Даже в Китае, не присоединившемся к международным санкциям и ставшем основным экспортным рынком для многих российских товаров, а также поставщиком товаров и оборудования, в этом году финансовые операции стали сложнее. В значительной степени это связано с тем, что Министерство финансов США грозит вторичными санкциями кредиторам, способствующим уклонению от санкций, что привело к усилению мер контроля над соблюдением санкций.

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«Со стейблкоинами перевод может занять всего 5 — 15 секунд и стоить несколько центов, что делает такие транзакции достаточно эффективными, когда отправитель уже имеет базу активов в стейблокинах», — говорит Иван Козлов, эксперт по цифровым валютам и соучредитель компании Resolv Labs, которая предлагает продукты, связанные с криптовалютами, но не занимается торговлей сырьевыми товарами. Стейблкоин USDT от Tether привязан к доллару США, что делает его еще более удобным для экспортеров.

Альтернативой часто являются более медленные транзакции или, что еще хуже, риск для зарубежных банковских счетов, которые могут быть заморожены, говорят руководители компании. По словам одного из респондентов, некоторые несанкционированные компании открывали десятки счетов в разных странах только для того, чтобы увидеть, как их замораживают один за другим.

«В странах, которые сталкиваются с проблемами долларовой ликвидности и контроля за движением капитала, трансграничные расчеты с помощью криптовалют и, в частности, привязанных к доллару стейблкоинов, являются относительно распространенной практикой, и не только в торговле сырьевыми товарами», — сказал Козлов.

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