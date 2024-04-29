Блинкен раскритиковал Китай за позицию поддержки российской оборонно-промышленной базы — Finance.ua

Блинкен раскритиковал Китай за позицию поддержки российской оборонно-промышленной базы Сегодня 16:45

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подверг критике Китай за поставку товаров двойного назначения оборонной промышленности росии. Он подчеркнул, что это помогает стране-агрессору вести войну против Украины.

Об этом сообщает The Guardian

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии, Блинкен подчеркнул, что китайцы не могут «иметь и то и другое», стремясь к прекращению конфликта и улучшению отношений между Китаем и Европой и одновременно поставляя (россии — ред.) товары, которые представляют собой «самый большой вызов европейской безопасности со времен окончания холодной войны».

«Мы взаимодействовали с Китаем с самого начала российской агрессии против Украины и призывали его не предоставлять россии оружие, которое подпитывало бы агрессию», — отметил госсекретарь США. Он отметил, что хоть Китай напрямую и не снабжает россию оружием, ракетами и боеприпасами, как это делает Иран и Северная Корея. Однако в то же время Китай оказывает неоценимую поддержку российской оборонно-промышленной базе, которая помогает Москве справляться с огромным давлением, исходящим от санкций, экспортного контроля и других мер.

Товары двойного назначения

Блинкен отметил, что рф за последний год была способна производить военную технику и боеприпасы быстрее, чем когда-либо в своей современной истории.

«Как она смогла это сделать? Потому что она получает массовые поставки станков, микроэлектроники, оптики, в основном из Китая. Сейчас это товары двойного назначения, но мы очень ясно знаем, куда идет так много из них. И это создает две проблемы», — объяснил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что именно это позволяет россии продолжать агрессию против Украины и позволяет стране-агрессору восстановить оборонную промышленную базу, которая, вероятно, будет нацелена против стран Европы после того, как наше государство закончит свою войну. «В то же самое время, когда Китай ищет лучшие отношения со странами Европы, он также подпитывает самый большой вызов европейской безопасности со времен окончания холодной войны», — сказал Блинкен.

Китай помогает россии

Китай с первых дней войны в Украине не осудил россию прямо и воздержался от введения против страны-агрессора санкций. В то же время Пекин увеличил свое сотрудничество с рф и воспользовался ситуацией, когда для Москвы были закрыты западные рынки сбыта товаров. Впрочем, прямых поставок оружия Китай не совершает.

Следует заметить, что Блинкен уже неоднократно выражал обеспокоенность по поводу поставок Китаем для россии товаров для ее оборонно-промышленной базы.

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