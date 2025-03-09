В Китае создали самый тонкий смартфон в мире (фото) — Finance.ua

В Китае создали самый тонкий смартфон в мире (фото)
Похоже, ультратонкие смартфоны станут трендом в 2025 году. Samsung уже анонсировала Galaxy S25 Edge, а Apple, как ожидается, покажет iPhone 17 Air в конце этого года. Но, похоже, менее известный бренд намерен опередить их обоих.
Об этом пишет PhoneArena.
Китайская Tecno опубликовала тизер смартфона Spark Slim, который производитель гордо называет «самым тонким в мире». При толщине всего 5,75 миллиметра он предлагает массивную батарею 5200 мАч и две 50-Мп камеры.
Tecno показала заднюю часть смартфона, и блок камер напоминает тот, который мы видели в утечках по iPhone 17 Air.
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Устройство оснастят изогнутым AMOLED-экраном диагональю 6,78 дюйма с изогнутыми краями, разрешением 1224p (1,5K), частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Корпус гаджета изготовлен из полностью переработанного алюминия.
Но есть один момент: в компании называют Spark Slim «концептуальным устройством», поэтому есть реальный шанс, что этот смартфон никогда не попадет на полки магазинов как коммерческий продукт.
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