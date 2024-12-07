В Китае работникам предлагают страховку от переутомления — Finance.ua

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В Китае работникам предлагают страховку от переутомления

Мир
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В Китае работникам предлагают страховку от переутомления
В Китае работникам предлагают страховку от переутомления, Фото: freepik
В Китае жителям начали предлагать страховку на случай переутомления или смерти из-за сверхурочной работы. Однако реклама страхового полиса вызвала негативную реакцию у граждан.
Об этом пишет South China morning post.

Реакция общества

Так, одна из крупнейших китайских страховых компаний Pingan Insurance запустила рекламу «Страховки 996».
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Потенциальным клиентам предлагают платить от 18 юаней в год (54 грн). При наличии страховки ее владелец в экстренной ситуации может претендовать на возмещение в размере до 600 тыс. юаней (1,8 млн).
Жители страны обвинили компанию в том, что она продвигает «противоречивую культуру». Особенно их возмутила реклама страховки.

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На ней изображена карикатура с человеком, работающим за компьютером, а за окном — темное ночное небо.
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Кроме того, некоторые эксперты говорят, что система сверхурочных незаконна, как и предлагаемая страховка.
«Вообще покрытие внезапной смерти и несчастных случаев в полисе — это обычное явление», — подчеркнул один из специалистов отрасли. А руководство китайской розничной сети Pang Dong Lai придумало способ предотвращения стресса у сотрудников. Для этого они предоставляют работникам дополнительный отпуск на 10 дней.
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