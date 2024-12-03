США ввели ограничения против полупроводниковой промышленности Китая. Пекин ответил — Finance.ua

США ввели ограничения против полупроводниковой промышленности Китая. Пекин ответил Сегодня 22:44 — Мир

США ввели ограничения против полупроводниковой промышленности Китая. Пекин ответил

США 2 декабря ввели новые торговые ограничения для китайских технологических компаний, призванные замедлить развитие полупроводниковой промышленности Китая. Пекин в ответ запретит поставки в США товаров «двойного назначения», используемых в производстве полупроводников в военных целях.

Министерство торговли США расширило список китайских технологических компаний, подпадающих под экспортный контроль, включив в него многие фирмы, производящие оборудование, используемое для изготовления компьютерных чипов, и программное обеспечение.

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Из 140 компаний, недавно включенных в список, почти все базируются в Китае. Но некоторые из них — это китайские компании в Японии, Южной Корее и Сингапуре.

Также США ограничили экспорт микросхем памяти с высокой пропускной способностью в Китай. Такие чипы необходимы для обработки больших размеров данных в современных программах.

Министерство торговли Китая назвало новые ограничения США «типичным актом экономического принуждения и нерыночной практики».

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Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что этот шаг имеет целью ограничить способность Китая использовать передовые технологии, которые представляют риск для национальной безопасности США.

Добавление компаний в этот список означает, что любая американская компания, которая будет пытаться вести бизнес с фирмами из списка, скорее всего, получит отказ в получении экспортных лицензий.

АР отмечает, что Вашингтон постепенно расширяет количество компаний, на которые распространяется экспортный контроль, поскольку администрация президента Джо Байдена поощряет расширение инвестиций и производства полупроводников в США.

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«Внося ключевые предприятия по производству полупроводников, производителей оборудования и инвестиционные компании в список, мы непосредственно препятствуем военной модернизации КНР, ее программам создания оружия массового уничтожения и подавлению прав человека», — заявил помощник министра торговли США по контролю за экспортом Мэтью Аксельрод.

Как пишет FT, 3 декабря Министерство торговли Китая объявило, что не будет разрешать поставку в США товаров, связанных с галлием, германием, стибием и сверхтвердыми материалами, а также введет более строгий контроль за товарами, связанными с графитом. Такие материалы используются в производстве полупроводников, а также в военных целях, в частности для производства боеприпасов.

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Китай обвиняет США в стремлении к «технологической гегемонии». Вашингтон увеличивает давление на китайского технологического гиганта Huawei и других китайских производителей передовых технологий.

В то же время отмечается, что давление со стороны Вашингтона подтолкнуло Пекин к активизации разработки собственных передовых компьютерных чипов и других технологий — Китай обеспечивает миллиардные субсидии и инвестиции в эту отрасль. Китайские производители добились быстрого прогресса, хотя в некоторых сферах они все еще отстают.

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