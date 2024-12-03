Китай отказывается работать с финучреждениями рф под санкциями США — Finance.ua

Китай отказывается работать с финучреждениями рф под санкциями США Сегодня 11:34

Китайские банки начали блокировать платежи российских кредитных учреждений, оказавшихся под новыми санкциями Министерства финансов США.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

Так, гендиректор АО «Первая Группа» заявил, что большинство банков КНР уже прекратили с ними отношения.

Кроме него, Коммерческий директор компании «Импая Рус» подтвердил, что такие банки, как Bank of China и Bank of Kunlun, уже приостановили работу с подсанкционными организациями.

Bank of Kunlun, ранее часто используемый российскими импортерами для расчетов, направил своим клиентам предупреждение о прекращении приема платежей.

В ответ на санкционное давление в россии активизировались китайские платежные агенты, предлагающие обходные схемы для осуществления платежей в Китай.

Часть таких агентов использует схемы «карго», где расчеты с китайскими поставщиками производятся по непрозрачным документам, а товары ввозятся по «серым» схемам или контрабанде.

Економічна Правда По материалам:

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