В Китае призывают офисных работников уменьшить рабочие часы: будет ли это способствовать экономическому росту — Finance.ua

В Китае призывают офисных работников уменьшить рабочие часы: будет ли это способствовать экономическому росту 27.04.2025, 00:10 — Мир

В Китае призывают офисных работников уменьшить рабочие часы: будет ли это способствовать экономическому росту

В Китае призывают офисных работников работать меньше.

Об этом пишет The Economist.

В стране право на два выходных дня в неделю не является чем-то само собой разумеющимся. Большинство людей расстаются с этим понятием еще в средней школе. Сверхурочная работа часто обязательна для офисных работников, особенно в сфере технологий.

Почему компании меняют свою политику

Однако в последнее время крупные фирмы стали заставлять работников уходить из офиса раньше.

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Компания Midea, гигант по производству бытовой техники, начала кампанию против ненужных сверхурочных работ, отпуская работников домой каждый день в 18:20.

Также на заводе производителя дронов DJI работников просят покидать офис не позднее 21:00. Хотя в сети это время раскритиковали как слишком позднее.

Эти шаги отвечают двум ключевым приоритетам китайских властей — стимулированию потребления и борьбе с «нейзюань», когда дополнительные усилия не дают большего результата, а люди постоянно испытывают переутомление, стресс и тревогу.

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Правительство хочет, чтобы люди больше тратили деньги внутри страны. Для этого пообещали снизить чрезмерную работу, заботиться о праве человека на отдых и отпуск, а также увеличили количество государственных праздников на два дня.

Как на это реагируют работники

В то же время, не все работники доверяют новой риторике компаний. Люди в соцсетях отмечают, что сомневаются, могут ли те же компании, которые годами заставляли людей истощаться, возглавить борьбу за баланс между трудом и личной жизнью.

Некоторые также указывают на новый европейский запрет на продукты, производимые с применением принудительного труда, включая «чрезмерные сверхурочные работы». Поэтому компании могли изменить политику из-за угрозы санкций.

The Village Україна По материалам:

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