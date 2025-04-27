В Шанхае появился автомат для переработки золота — Finance.ua

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В Шанхае появился автомат для переработки золота

Мир
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В Шанхае появился автомат для переработки золота
В Шанхае появился автомат для переработки золота
В торговом центре Global Harbor в Шанхае появился первый в городе автомат для переработки ювелирного золота, который мгновенно вызвал большой интерес. Особенно среди пожилых людей, желающих выгодно продать украшения, хранившиеся годами.
Об этом сообщает Mining.

Как работает автомат

Автомат принадлежит компании Kinghood Group из Шэньчжэня и работает в рамках концепции Smart Gold Store. Он принимает золотые изделия весом от 3 г и с чистотой не менее 50%.
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Все операции совершаются автоматически: изделие взвешивается, расплавляется при температуре свыше 1000 °C, проходит двукратную проверку пробы. После удержания комиссии 18 юаней за грамм средства поступают на банковский счет пользователя.
По свидетельству местных журналистов, 40-граммовое ожерелье было оценено в 785 юаней за грамм, а общая выплата составила более 36 000 юаней ($4 900) — всего за полчаса.
Компания Kinghood запустила первое поколение «умных золотых магазинов» в 2019 году, объединив в одном решении покупку, индивидуальное изготовление и переработку золота.
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Как это повлияло на традиционный рынок

Kinghood планирует дальнейшее масштабирование: в ближайшем будущем откроют более 100 автоматов в Шанхае, уже действуют точки в Пекине, Гуанчжоу, Шэньчжэне и Гонконге.
Новый подход ощутимо ударил по традиционным скупщикам золота. Мелкие торговцы жалуются на уменьшение клиентов из-за высокой скорости и прозрачности обслуживания автоматов.
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К примеру, в местном ювелирном магазине China Gold отметили: «Мы скупаем золото по 715 юаней, а продаем AU999 за 850 юаней за грамм. Но спрос все равно падает». Особенно страдают магазины, у которых нет собственной добычи.
На момент запуска автомата, 16 апреля, цена золота в Китае превысила 1000 юаней ($137) за грамм, а фьючерсы COMEX торговались выше $3400 за унцию. Shanghai Gold Exchange фиксировал реальные цены свыше 788 юаней за грамм.
По мнению Сюй Вэйсина, члена Шанхайской ассоциации золота, внедрение таких автоматов логично: «Когда золото дорожает, население хочет реализовать активы». Однако он призывает не спешить: институты и центробанки продолжают активно покупать золото, что может поддерживать рост и в дальнейшем.
По материалам:
Корреспондент.net
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