Трамп превращает Белый дом в золотой дворец — Finance.ua
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Трамп превращает Белый дом в золотой дворец

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Трамп превращает Белый дом в золотой дворец
Трамп превращает Белый дом в золотой дворец
Президент США Дональд Трамп в свободное от работы время занимается преображением Белого дома, добавляя золотые оттенки в его интерьер.
Об этом сообщает haggin. az со ссылкой на The Wall Street Journal.
В последние недели Трамп преобразил отдельные части Белого дома, сделав резиденцию более похожей на свое имение Мар-а-Лаго во Флориде. Для реализации своего видения он привлек дизайнера Джона Икарта, которого один из советников президента назвал «золотым парнем» Трампа. Икарт, ранее работавший над проектами в Мар-а-Лаго, добавил в Овальный кабинет позолоченную резьбу на камине и лепнину, сообщили представители администрации.
«Это золотой офис для золотого века»,
заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в электронном письме.

Посетители, знакомые с Мар-а-Лаго, отмечают схожесть с золотыми элементами в Белом доме. В клубе во Флориде золото доминирует в оформлении потолков, стен, рам для картин и мебели. Оригинальный дизайнер Мар-а-Лаго Джозеф Урбан вдохновлялся роскошными европейскими дворцами.
Трамп превращает Белый дом в золотой дворец
Трамп лично следил за установкой позолоченной резьбы на камине в Овальном кабинете и привез из Мар-а-Лаго золотых херувимов. Сейчас каминную полку украшают семь золотых ваз и урн, тогда как при администрации Байдена и первом сроке Трампа там стояли растения. Недавний гость заметил золотой герб Трампа над дверью, ведущей в Белый дом из колоннады, а на столах приставов появились золотые подставки с его именем. Золотые детали также украшают стол в личной столовой президента рядом с Овальным кабинетом.
Трамп консультировался с экспертами о замене люстры в Овальном кабинете, но предложенная люстра оказалась слишком тяжелой для потолка, сообщили в администрации.
В прошлом месяце Белый дом направил необычный запрос правительственному издательству, которое печатает официальные портреты: Трамп пожелал, чтобы его портрет «мерцал». По данным администрации, портреты Трампа и вице-президента Джей Ди Венса должны быть обрамлены отражающей свет золотой рамкой с использованием специальных золотистых чернил и принтера. Это вызвало задержку, поскольку часть портретов уже была напечатана с простой белой рамкой.
Любовь Трампа к золоту известна, и иностранные лидеры учитывают это, выбирая подарки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил ему золотой пейджер, намекая на операцию против Хезболлы, а премьер-министр Японии Сигер Исиба вручил золотой самурайский шлем во время февральского визита.
Во время первого срока Трамп не уделял особого внимания перестройке Белого дома, ограничившись заменой картин и установкой новых флагов в Овальном кабинете. Однако, как отмечают представители администрации, сейчас президент настроен решительно изменить облик резиденции.
По материалам:
enovosty.com
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