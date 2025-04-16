Золото бьет рекорды из-за новых угроз глобальной торговой войны — Finance.ua

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Золото бьет рекорды из-за новых угроз глобальной торговой войны

Банковские металлы
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Золото бьет рекорды из-за новых угроз глобальной торговой войны
Золото бьет рекорды из-за новых угроз глобальной торговой войны
Золото выросло до нового максимума, после того как президент США Дональд Трамп распорядился провести расследование, которое может открыть новый фронт в глобальной торговой войне.
Об этом сообщает Bloomberg.
Слиток подорожал 16 апреля на 2% до 3 297 долларов за унцию, превзойдя предыдущий исторический максимум, установленный накануне.
Золото бьет рекорды из-за новых угроз глобальной торговой войны
Трейдеры снова в шоке от множества новостей о тарифах, поскольку Трамп начал расследование необходимости пошлин на критически важные минералы.
В этом году драгметал вырос более чем на 20% и достиг серии рекордных максимумов, поскольку эскалация торговой войны порождает беспокойство по поводу возможной глобальной рецессии, а инвесторам сложно занять долгосрочные позиции из-за непредсказуемости объявлений Вашингтона о тарифах.
Трамп призвал Китай связаться с ним, чтобы начать торговые переговоры после того, как Пекин приказал авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing Co.
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Администрация США также объявила на этой неделе о расследовании импорта полупроводников и фармацевтической продукции после введения отраслевых тарифов на сталь и алюминий, автомобили и автомобильные детали. Она также заявила, что ведет переговоры с десятками других торговых партнеров о снижении торговых барьеров в обмен на освобождение от более высоких пошлин.

Прогноз цен на золото

Ведущие банки сохраняют оптимизм по поводу перспектив золота в ближайшие кварталы, поскольку инвесторы увеличивают активы в обеспеченных золотом биржевых фондах, а центральные банки продолжают накапливать металл. Goldman Sachs прогнозирует, что цены вырастут до $4000 за унцию к середине 2026 года.
«Борьба за власть между крупными странами продолжится», — сказал Лучен Ван, аналитик компании Galaxy Futures из Шанхая. «Привлекательность золота как актива-убежища означает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе его стоимость, вероятнее всего, вырастет, чем упадет».
Трейдеры также делают ставку на то, что в этом году Федеральная резервная система снизит ставку не менее трех раз. Смягчение денежно-кредитной политики в целом положительно для драгоценного металла.
По материалам:
РБК-Україна
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